161 évvel ezelőtt született Tutsek Anna magyar írónő, a Cilike-könyvsorozat alkotója.

Kolozsváron született 1865. március 12-én, Tutsek Anna Emília néven egy elszegényedett nemesi családban.

Tíz testvére volt. Már gyerekként elragadta magával az irodalom, nagyon szeretett olvasni.

Családja nem támogatta írói ambícióit, de Tutsek Anna kitartó volt, és nemsokára a Fővárosi Lapok, az Ország Világ, A Hét és a Magyar Hírlap közölte műveit.

Tutsek Anna első kötete huszonkét éves korában jelent meg Elbeszélések és rajzok címmel.

Nehéz anyagi körülmények között élt, jegypénztárosként akart elhelyezkedni a vasúti tanfolyam befejezése után, de anyja ezt nem engedte, így Pestre költöztek.

Édesanyja halála után szerkesztőként dolgozott a Magyar Lányok című lapnál.

1900-ban feleségül ment Tábori Róberthez. Férjének két gyermeke volt előző házasságából, egy közös gyermekük is született. Tábori Róbert halála után Tutsek Anna még többet dolgozott, hogy eltartsa gyermekeit. Ekkor kezdte írni leghíresebb műveit, a Cilike-könyvsorozatot.

Az írónő a bohókás Ilosvay Cecília életét követi végig. A történetek a boldog békeidőkben kezdődnek, ahol megismerhetjük az 1900-as évek trendjeit, valamint azt, hogy milyen élete volt egy polgári lánynak. A főhősnő rengeteg kínos szituációba keveredik, főleg a saját szórakozottsága miatt. A Nagy Háború Cilike életét is megnehezítette: alig házasodik meg, férjét, Kővári Lacit besorozzák, és el is tűnik a háborúban. De végül minden jóra fordul, és folytatódik a fiatalasszony élete férjével. A történetek Cilike idős korában érnek véget.

Tutsek Annát 79 éves korában Budapesten érte a halál 1944. december 17-én.

A világháború után, konzervatív írónőként, sokáig be voltak tiltva írásai, később Cilikéről szóló történetei mégis nagy sikert arattak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép kollázs: Kárpátalja.ma, fotók: Magyar Lányok, 1936-05-03, 32. szám, 510. o./goodreads.com