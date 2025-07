600 euróért vették, 2 millióért adták el az eltűnt festményt

Az 1858 óta elveszettnek hitt, és ezért Wiliam Turner műveinek nyilvántartásából törölt festmény most újra előkerült, és a Sotheby’s közel 2,2 millió euróért adta el.

William Turner egyik remekművét több mint 150 év után fedezték fel újra. A Sotheby’s aukciósház, Régi mesterek és 19. századi festmények címmel meghirdetett árverésén egy brit gyűjtő a 350 000 eurós eredeti becsérték több mint hatszorosáért, vásárolta meg az alkotást – adta hírül a BBC.

17 évesen festette

A kép a Cliftonban található St Vincentâs Rocknál lévő Cahudes forrásokat és egy gyógyfürdőt, a Hot Wells House-t ábrázolja. Ez a hely a 17-18. században nagyon népszerű volt. A festményhez Turner egyik korai vázlatfüzetében egy helyben készült előkészítő rajz társult.

Mindössze 17 éves volt William Turner, amikor 1792-ben megfestette a The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincentâs Rock, Bristol című képet. Ezt később a londoni Royal Academy of Art kiállításán mutatták be, ahol Turner művészeti képzésben részesült. Így ez lett Turnernek a legelső, nyilvánosan kiállított vászonra festett olajfestménye, 18. születésnapja előestéjén. A festményt ezután közvetlenül Turnertől vásárolta meg barátja és első támogatója, Robert Nixon tiszteletes, akinél a művész lakott.

Névtelen festő művének hitték

Robert Nixon 1837-ben bekövetkezett halála után a festmény a feledés homályába merült. Utolsó ismert kiállítása 1858-ban volt Tasmániában (Ausztrália), mielőtt egy magángyűjteményben nyoma veszett.

A festmény tavaly bukkant fel újra, de azt egy ismeretlen „Julius Caesar Ibbetson tanítványának” tulajdonították, aki egy brit festő és akvarellista volt. Így a képet mindössze 600 euróért kelt el a londoni Dreweatts aukcióján. Az új tulajdonos restaurálási munkálatokat kezdeményezett, megtisztíttatta a festményt, amelynek során előkerült Turner aláírása. Ennek köszönhetően egy 18. századi remekmű újjászületett.

Az újrafelfedezés egybeesik William Turner születésének 250. évfordulójával. Ezért a The Rising Squall, Hot Wells, from St Vincent’s Rock, Bristol című művet már most meghívták a Tate Britain következő nagyszabású kiállítására, a „Turner and Constable”-ra, amelyet 2025. november 27. és 2026. április 12. között rendeznek meg, a két angol festőmester évfordulójának tiszteletére. (John Constable a másik művész.)

Forrás: Múlt-kor