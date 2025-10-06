Erdőn, mezőn, gyertyák – ma lenne 75 éves Fodor Géza

75 évvel ezelőtt született Fodor Géza kárpátaljai költő, esszéíró, nyugalmazott pedagógus.

A költő Dercenben született 1950. október 6-án, földműves családban. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, majd Munkácson folytatta, ahol 1967-ben érettségizett. Ezt követően a munkácsi gépgyárban helyezkedett el.

Fodor Géza 1967-ben kezdett publikálni. A legendás Forrás Stúdió alapító tagjai között volt.

1970-ben helyezkedett el az ungvári területi nyomdánál, valamint felvételt nyert az Ungvári Állami Egyetem magyar nyelv és irodalom szakára.

Egyetemi tanulmányait mindössze két év után félbe kellett szakítania a Forrás Stúdióban végzett tevékenysége miatt.

1973-tól két évig sorkatonai szolgálatot teljesített, leszerelése után folytathatta tanulmányait. 1981-ig az ungvári tervezőhivatalban dolgozott, ezután pedagógusi pályára lépett.

A ’70-es években nem publikált, a ’80-as években kezdett újra írni. Írásai a Kárpáti Igaz Szóban, a József Attila Irodalmi Stúdió Lendület rovatában jelentek meg.

Első kötete Széltükör címmel debütált 1987-ben.

Egy évvel később alapítótagja volt a József Attila Alkotóközösségnek. 1990-ben belépett a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségbe, amelynek egy időben választmányi tagja is volt. Ugyancsak tagja volt a Magyar Írószövetségnek és a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának. 1992-ben jelent meg második kötete, az Erdőn, mezőn, gyertyákat (ide kattintva érhető el online). Kovács Vilmos Testamentum című kötetét ő állította össze és látta el utószóval.

1993-ban a Hatodik Síp szerkesztője volt. 1994-ben állította össze a Forrás Stúdió versantológiáját Nézz töretlen homlokomra címmel. A Fenyvesek árnyékában című harmadik kötetét 1997-ben publikálta. 2000-ben a Magyar Írószövetség elnöke oklevéllel tüntette ki.

2002-től az újraindított Együtt folyóirat szerkesztőbizottságában tevékenykedett, valamint elnyerte a Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma és a Hernádi Porcelángyár Manufaktúra díját.

Művei megjelentek kárpátaljai, magyarországi, szlovákiai és romániai magyar folyóiratokban, antológiákban. Költészet mellett színmű- és esszéírással foglalkozott, valamint orosz verseket ültetett át magyarra. Fodor Géza költeményeit Jurij Skrobinec és Ivan Petrovci fordították ukrán nyelvre.

Következő kötete, a Hamvazó hold a jávoron, több mint tíz év kihagyás után, 2006-ban jelent meg. Születésének hatvanadik évfordulójára „A való világ varázsának mérnöke…” címmel adtak ki versesgyűjteményt Dupka György összeállításában. A kiadvány ide kattintva olvasható.

Az Együtt irodalmi, művészeti, humán-tudományos, valamint kulturális folyóiratnak megalapításától haláláig aktív szerzője volt. Három alkalommal nyerte el az Együtt Nívódíjat: 2007-ben, 2009-ben és 2010-ben is.

Életének utolsó kiadványa az Angyalok kezéből kihulló tájon volt, amelyet Csordás László állított össze 2011-ben. A kötet PDF formátumban ide kattintva érhető el.

Fodor Géza 73 éves korában, 2024. január 9-én hunyt el.

Hírportálunkon a Kőország, mélykékebb tél című versével emlékeztünk meg róla.

