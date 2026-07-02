A Zene Háza-élmény immár otthonról is átélhető

A Magyar Zene Háza ezentúl a korábbiaknál erősebben jelenik meg az online térben: teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei otthonról is, emellett az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt! is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában.

Az intézmény most startoló, OnStage nevű on-demand platformján induláskor öt teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen, később jelképes havi összegért lesz előfizethető a szolgáltatás, amelyen számos Zene Háza-esemény élhető át újra, vagy elérhető azoknak is, akik egykor lemaradtak róla – közölte az intézmény szerdán az MTI-vel.

A streamingplatformokon megjelennek a Zene Háza-koncertlemezek, és az intézmény weboldalán 3D virtuális kiállítás formájában újra bejárható lesz a Zene Háza első időszaki kiállítása, a csaknem 70 ezer látogatót vonzó, Nekünk írták a dalt! – A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai, 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat.

„Évente közel egymillió ember fordul meg a Zene Házában, ahol több mint ezer program valósul meg koncertekkel, kiállításokkal, zenei ismeretterjesztő és pedagógiai foglalkozásokkal, Hangdóm-vetítésekkel és rengeteg mással. Egyre több tartalmunkkal lépünk ki a házból, és visszük el olyan helyekre, ahonnan nem tudnak hozzánk ellátogatni. Most az online tartalmainkkal egy újabb lépést teszünk afelé, hogy ezek az egyedülálló programok bárhonnan, a széles közönség számára még inkább elérhetők legyenek” – idézte Horn Mártont, a Magyar Zene Háza intézményigazgatóját a közlemény.

A Zene Háza új koncertplatformja, az OnStage kezdetben öt olyan koncertfilmet mutat be ingyenesen, amelyek jól tükrözik az intézmény műfaji sokszínűségét.

Újra átélhető a Platon Karataev 2024-es dupla teltházas műsora és a Vad Fruttik 2025 tavaszi turnéjának záróestje. A nemzetközi, globálzenei koncerteket képviseli a brazil Mirla Riomar megörökített fellépése: afro-brazil zenei világát, szülőföldje, Bahia hagyományos ritmusait a dzsessz és a soul hangulatai is megérintik. Szörényi Levente egy olyan esten szerepelt a Zene Háza színpadán, ahol Jávorszky Béla Szilárd rocktörténész beszélgetett vele, míg az Illés- és Fonográf-dalokat egy emlékzenekar játszotta.

A Kifutópálya című esemény példa a Zene Háza összművészeti programjaira: Nagy Fruzsina divatshow-ján a jelmeztervező eddigi pályafutásának kedvenc darabjai szerepeltek kedvenc színészein és énekesein, Jordán Adéltól Kovács Patrícián át Péterfy Boriig.

A koncertfilmekkel párhuzamosan az összes fontos streamingplatformon megjelennek az intézmény első saját koncertlemezei. A közönség által már ismert Selection című, fizikai hanghordozókon (LP, CD, MC) kiadott Zene Háza-koncertválogatások után a teljes koncertek is elérhetővé válnak digitálisan. Az évente számos újabb élő albummal bővülő gyűjteményt egy különleges koncert felvétele nyitja, amelyen a perzsa zenei hagyományokat kortárs megszólalással ötvöző iráni testvérpár, Marjan és Mahsa Vahdat Zene Házában rögzített fellépése hallható.

A Nekünk írták a dalt! – A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai, 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat nyolc tematikus térben mesélt játékosan, izgalmasan a hazai popzene legendáiról. A kiállítás szokatlan technikai megoldásokkal kalauzolta a közönséget a magyar popzene első bő három évtizedén át társadalmi, politikai és szociológiai kitekintéssel.

A 3D-s technikának köszönhetően a látogatók – akár először, akár ismét – végigsétálhatnak a kiállítás terein, felidézhetik a hazai pop-rock-világ meghatározó korszakait. Látható a digitális tárlatban Radics Béla eredeti bíbor Gibsonja, Presser Gábor Clavinet-je vagy Balázs Fecó első Hammondja, de az Omegától Cseh Tamáson, Kovács Katin át a Beatricéig és az Európa Kiadóig a korszak minden jelentős előadója szerepel.

A virtuális kiállítás még a nyár folyamán elérhető lesz a Zene Háza weboldalán.

Forrás: MTI

Nyitókép forrása: Liget Budapest/Palkó György

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