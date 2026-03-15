Közösség és közös alkotás – kiállítás A Szakkör program résztvevőinek munkáiból

Ünnepi hangulatban nyílt meg március 15-én Beregszászban, a Perényi Kultúrkúriában A Szakkör program beregardai résztvevőinek alkotásaiból rendezett kiállítás. A nemzeti ünnep alkalmából szervezett esemény nemcsak a kézműves alkotások bemutatására adott alkalmat, hanem a közösségi alkotás erejére és a hagyományőrzés fontosságára is ráirányította a figyelmet.

A Nemzeti Művelődési Intézet által négy évvel ezelőtt elindított program célja az egykori népi mesterségek felelevenítése és továbbadása, a hagyományos tudás megőrzése, valamint olyan alkotóközösségek létrehozása, amelyekben a résztvevők együtt tanulhatnak és alkothatnak.

Beregardóban, a Perényi Kultúrkúriában a program indulása óta minden évben működnek szakkörök, gyakran párhuzamosan több csoport is. A résztvevők különféle kézműves technikákat sajátíthatnak el, miközben egy összetartó alkotóközösség is formálódik. A jelenlévők számára a kiállítás is azt az élményt erősítette meg, amely a program egyik legfontosabb üzenete: a közös alkotás nemcsak értékeket teremt, hanem közösséget is épít.

Az idei évben Beregardóban két szakkör működik. A résztvevők Markó Veronika vezetésével a szövés mesterségével ismerkedhetnek meg, emellett natúrkozmetikum-készítő szakkör is zajlik, ahol természetes alapanyagok felhasználásával tanulják meg a különféle kozmetikumok elkészítésének fortélyait. A foglalkozások így nem csupán kézműves tevékenységek, hanem olyan találkozási alkalmak is, ahol a közös munka során barátságok születnek, és egy alkotó közösség erősödik.

A március 15-i rendezvény programja a nemzeti ünnephez méltó módon zajlott. A kiállítás megnyitóját koszorúzás követte, majd a Tulipán Tanoda Népművészeti Iskola beregardai citerásainak bemutatója színesítette az eseményt. A citeraszó különleges hangulatot teremtett, és szépen illeszkedett az ünnep szellemiségéhez.

A kiállított tárgyak a szakkörök munkájának eredményeit mutatták be, jól szemléltetve a résztvevők kitartását, kreativitását és a hagyományos kézművesség iránti elkötelezettségét. A rendezvény Markó Veronika szakkörvezető szervezésében, a szakköri tagok felajánlásaival és aktív közreműködésével valósult meg. Az összefogásnak köszönhetően egy színvonalas és tartalmas esemény jött létre.

Az ünnepi alkalmat végül borkóstoló zárta, amely lehetőséget adott a kötetlen beszélgetésekre és a közösségi élmények megosztására. A kiállítás így nemcsak az elkészült alkotásokat mutatta be, hanem azt a közösségi erőt is, amely A Szakkör program egyik legfontosabb értéke.

Gál Adél

Kárpátalja.ma