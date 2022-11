Brüsszeli betekintés a kárpátaljai magyarok múltjába és jelenébe

Első ízben mutatták be a „Struggle For Survival – The Transcarpathian Hungarians (1944–2022)” c. angol nyelvű tanulmánykötet az Európai Parlamentben. Az esemény Bocskor Andrea a Fidesz kárpátaljai EP-képviselőjének szervezésében, a HUNINEU iroda közreműködésével valósult meg.

A könyv címe meglehetősen beszédes hisz a szerzők célja, hogy a nemzetközi közönség számára is érthetően, de tudományos igényességgel foglalja össze a kárpátaljai magyarság történetének a túlélésért és önazonosságért, politikai, nyelvi-oktatási jogokért folytatott küzdelmeinek legfontosabb, legviharosabb fordulópontjait 1944 és 2022 között. A történetek üzenete egyértelmű:

– Mi, kárpátaljai magyarok a történelmi viharok ellenére a mai napig kitartottunk, talpon maradtunk

– emelte ki Bocskor Andrea.

Bocskor Andrea a könyvbemutatót megnyitó beszédében kifejtette:

“Bízom benne, hogy 2022 után is ugyanígy kitart közösségünk és meg tud maradni szülőföldjén, identitása, nyelve, kultúrája megőrzésével, ebben nagy szerepe van az Anyaországnak, de a jövőre nézve óriási hatással van rá a nemzetközi közösség is. Ezért is fontos, hogy ma Brüsszelben bemutathattuk a kárpátaljai magyar kisebbség történetét. Remélem kötetünk közelebb viszi olvasóinkat kis közösségünk mélyebb megértéséhez, törekvéseinkkel való azonosuláshoz! Hiszen a kárpátaljai magyarok nem kérnek mást, mint az ország keretein belül való egyenrangú bánásmódot, egyforma nyelvi, oktatási és egyéb jogokkal rendelkezni mint a többségi nemzet.”

A Bocskor Andrea EP-képviselő moderálásával zajló panelbeszélgetésen Szilágyi Zsolt, az Európai Emlékezet és Lelkiismeret Platformjának elnökségi tagja kifejtette, miért vállalta a könyv megjelenésének támogatását a Platform, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke pedig ismertette a könyv megjelenésének fontosságát és szükségességét, míg a szerzők, Dr. Orosz Ildikó, Prof. Dr. Habil. Csernicskó István, Dr. Molnár D. Erzsébet, Dr. Váradi Natália és Darcsi Karolina röviden szemléltették a kötet tartalmát. A rendezvényt Vincze Loránt, Európai Parlamenti képviselő, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke összegezte.

Brüsszel, 2022. november 15.

