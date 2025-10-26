135 éve hunyt el a Pinokkió szerzője

1890. októbe 26-án hunyt el Firenzében Carlo Collodi olasz író, újságíró, a Pinokkio kalandjai című könyv szerzője.

Carlo Lorenzini néven született 1826. november 24-én. 1848-ban Curtatone és Montanara mellett harcolt önkéntes csoportokban. Ugyanebben az évben Firenzében humoros folyóiratot indított Il lampione címmel. 1859-ben a Risorgimento mozgalmai ragadták magukkal, karddal és tollal egyaránt harcolt az olasz egységért.

Írói álnevét szülőfaluja után vette fel. 1860-ban hivatalt vállalt a firenzei prefektúrán. Négy vígjátékot és két regényt írt a hatvanas években, szerény sikerrel. 1875-től a gyermekirodalom kötötte le, eleinte Perrault és mások meséit fordította. Fél tucat gyermekregényben megteremtette Giannettino és Minuzzolo, a két vásott, de jószívű fiú figuráját.

1880-ban megjelent Machiette című kötete újságírói prózájának legjavát tartalmazza, s jelentős szerepe van az olasz impresszionizmus kialakulásában. Élete főműve 1881-től 1883-ig folyóiratokban, részletekben jelent meg Storia di un burattino (‘Egy bábu története’) címmel. A Pinokkió kalandjai (Le avventure di Pinocchio) című könyve végül 1883-ban jelent meg.

Hőse Pinocchio, egy megelevenedett fabábu, aki sok izgalmas kaland során megtanulja, mi a kötelességteljesítés, a szenvedés és a szeretet. Ezzel kiérdemli, hogy igazi, hús-vér kisfiú váljék belőle. Terjedelmes és átlagos szintű életművéből magasan kiemelkedik ez a történet, mely a gyermeki lélek mély ismeretéről tanúskodik. A könyv a gyermekirodalom egyik klasszikusa lett, 1940-ben Walt Disney filmet készített belőle.

Forrás: Világirodalmi lexikon, II. kötet, 1972

Nyitókép: Wikipédia