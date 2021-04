Eddig ismeretlen Pilinszky-kézirat került elő

Pilinszky János negyven éve lappangó, keményfedeles füzete került elő a Pilinszky100 jubileumi irodalmi sorozat részeként, a Pilinszky János és Székesfehérvár kapcsolatát bemutató műsor felvételekor – közölte a kultura.hu portál szerdán.

A kulturális portál cikke emlékeztet arra, hogy Pilinszky János születésének 100. évfordulójára országos rendezvénysorozattal emlékezik a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Ügynökség és Juhász Anna irodalmár. A centenáriumi programsorozat központi eseménye, a Pilinszky100 fogalom/centenáriumi szószedet azt a kérdést járja körül, hogyan kell és miért érdemes ma Pilinszkyt olvasni.



A kéthetente jelentkező, húsz epizódra tervezett online irodalmi beszélgetéssorozatban Juhász Anna vendégül lát egy-egy írót, irodalomtörténészt, zenészt vagy színészt, akikkel felszínre hozzák Pilinszky költészetének személyes és jelenkori értelmezési lehetőségeit. A meghívott vendégek összegyűjtenek öt-öt szót vagy fogalmat, amelyek bekerülnek a jubileumi szószedetbe.



Juhász Anna első videós irodalmi útja forgatásakor csöngetett be Pilinszky utolsó, székesfehérvári lakásába. “Pár napja még azt hittem, csak városi felvételeket tudok majd készíteni a séta alkalmával. A székesfehérvári élő bejelentkezésünk után azonban megkeresett Bokros Judit újságíró, akinek édesanyja, Bokros Jánosné Pilinszky egykori főbérlője. Az is kiderült, hogy még ma is abban a lakásban lakik, amit egykor a költőnek kiadott. Jeleztem, hogy szívesen váltanék pár szót az édesanyjával” – idézi fel a cikkben az irodalmár.

Fotó: Petőfi Irodalmi Ügynökség



Az április 24-i találkozóra készülve Bokros Jánosné egy addig sosem látott füzetet talált, tele feljegyzéssel, Pilinszky kézírásával. A füzetet senki nem látta korábban. Bokros Jánosné a műsorban elmesélte, hogy kétszer találkozott a költővel, egyszer 1980 nyarának végén, amikor Pilinszky János és felesége, Ingrid Ficheux megtekintették a panellakást. Meg is felelt számukra, ám Pilinszky végül egyedül költözött be.



Bár a költő sok támogató barátra talált a városban és a házban, mégis a világtól elzárkózva élt. Sok zenét hallgatott, amiről a füzet lapjai között található magnók, kazetták és műszaki tárgyak borítói is tanúskodnak – idézte fel az egykori főbérlő.



A negyven évig lappangó füzetben jórészt zenei feljegyzések olvashatók, azoknak a zenéknek, zeneszerzőknek a listája, akiket Pilinszky hallgathatott, de vannak benne családi utalások, rövidebb és hosszabb bejegyzések is, valamint álmok leírásai.



A füzet hamarosan a jogörököshöz, Kovács Péter művészettörténészhez, a költő unokaöcscéhez kerül, aki az eddig látottak alapján is megállapította, hogy a jegyzet egyértelműen Pilinszky kézírása – olvasható a kultura.hu cikkében.

Forrás: mti.hu/kultura.hu/Petőfi Irodalmi Ügynökség