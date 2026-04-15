Filmek és műsorok idézik fel a holokauszt tragédiáját

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, április 16-án a közmédia több csatornája műsoraival tiszteleg a tragikus esemény áldozatai és elszenvedői előtt.

Tv-műsorok

A Duna World április 16-án 11:30-tól tűzi műsorára a Nő a barakkban (1960) című tévéjátékot, amely egy német koncentrációs tábor foglyainak történetén keresztül mutatja meg, miként válhat a remény és az emberség szimbólumává egy képzeletbeli nőalak a legkilátástalanabb helyzetekben is. A Zsurzs Éva rendezésében készült fekete-fehér alkotást felújított formában láthatják.

Az M5 kulturális csatorna április 16-án 12:35-től vetíti a Két félidő a pokolban (1961) című játékfilmet. Fábri Zoltán klasszikusának középpontjában 1944 áll: egy ukrajnai tábor, ahol egy csapat munkaszolgálatos barátságos futballmérkőzést játszhat a német katonák válogatottjával Hitler születésnapjának tiszteletére. Edzőjüknek Ónodit, az egykori csodacsatárt teszik meg, aki nehezen áll rá, hogy amatőrökkel dolgozzon, végül azonban nincs szíve cserbenhagyni társait. A film szereplői között a korabeli színjátszás kiemelkedő alakjai láthatók, többek között Sinkovits Imre, Garas Dezső, Benkő Gyula és Márkus László. Az emléknap kiemelt alkotása A koronatanú (2022) című dokumentumfilm, amely Arany Bálint hasonló című visszaemlékezését felhasználva azt mutatja be, hogy a kibontakozó többpártrendszert milyen törvénytelen eszközökkel számolta fel a szovjet támogatással egyeduralomra törekvő magyar kommunista párt. A filmet 17:55-től vetíti a csatorna. Ugyancsak ezen a napon, 19 órától az M5 műsorán látható a Három igaz ember (2022) című osztrák dokumentumfilm, amely három olyan ember történetét mutatja be, akik zsidók százait mentették meg a deportálástól és a haláltáboroktól.

Április 16-án a Duna és az M5 csatornák napi magazinműsoraikban, a Családi körben és Librettóban is felidézik a tragikus napot. Az áldozatok előtt tiszteleg az M2 Petőfi TV Esti Kornél című műsora is, a stúdió vendége lesz Prof. dr. Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke.

Rádiós műsorok

A Kossuth Rádióban a megemlékezés már reggel elkezdődik: a Hajnal-táj és a Délelőtt című műsorok is kapcsolódnak a témához a Hangtár rovaton keresztül. A Hely a Csörsz utcai temetőt mutatja be, a Jó napot, Magyarország! a hallgatókat szólítja meg az emléknap kapcsán, míg Az Este című műsorban a házigazda, Csatári Bence, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos főmunkatársa vendégével, Kovács Tamás történésszel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetőjével beszélget a témáról. A Vers napról napra című műsor irodalmi hangon zárja a megemlékezést, Radnóti Miklós: Erőltetett menet című verse szólal meg, Básti Lajos Kossuth-díjas színművész előadásában.

A Nemzeti Sportrádió archív interjúkkal tiszteleg a holokauszt magyarországi emléknapja előtt; a többi között hallható lesz Petschauer Attila olimpiai bajnok magyar kardvívó története is – egy sportolóé, aki szovjet hadifogságba került, és feltehetően tífuszban halt meg.

Április 16-án, 1944-ben kezdődött meg a magyarországi zsidók gettósítása. E tragikus esemény emlékezetére 2001 óta ez a nap a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja.

