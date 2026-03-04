Filmes délután Ungváron a magyar olvasóklub szervezésében

Közös filmnézésre invitálja az érdeklődőket az Ungvári Magyar Olvasóklub március 15-én. A nemzeti ünnep alkalmából a Most vagy soha! című 2024-es alkotást vetítik.

Mint írják, a 12 éven felülieknek ajánlott film

„egy látványos, modern szemléletű történelmi kalandfilm, amely az 1848. március 15-i eseményeket dolgozza fel. A történet középpontjában a márciusi ifjak állnak, köztük Petőfi Sándor és társai, akik egyetlen nap alatt indítják el a magyar forradalmat.”

Az eseménynek az Ungvári Magyar Ház ad otthont (Munkácsi u. 54.).

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a +380957233042-es telefonszámon lehet.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: