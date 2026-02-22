Életmentők és halállal üzletelők a kilencvenes évekből

Az élet és a halál témaköre mondhatni elcsépelt a művészetben. Főleg, ha még szerelmi szál is társul hozzá. Bodzsár Márk első nagyjátékfilmjét, az Isteni műszakot ajánljuk – de csak a bevállalósabb nézőknek!

Vér, fekete humor, némi történelem és a XX. század végi Kelet-Európa atmoszférája lengi be az Isteni műszakot. A 106 perces magyar fekete komédiát 2013-ban mutatták be.

A cselekmény 1992-ben játszódik. Milan Kolerov (Ötvös András) medikus a horvát hadseregből Magyarországra dezertál. Szerelme, az ápolónő Tánya (Stork Natasa) Szarajevóban marad. Milán azért menekül el a háborús Jugoszláviából, mert nem tud embert ölni. Egy zöldségesnél vállal munkát, ahol sikeresen megmenti egy allergiás ember életét – igaz, egy apró malőr miatt kis híján elvérzik a páciens. A mentőből két furcsa alak száll ki: Fék doktor (Rába Roland) és segédje, a nem teljesen komplett Kis Tamás (Keresztes Tamás). Fék doktor munkát ajánl Milánnak, és csakhamar be akarja szervezni az éjjeli mentőzés „mellékes” állásába, a halálbizniszbe.

Mert nem csak az élő emberből lehet pénzt csinálni.

Milánban először megszólal a természetes felháborodás, mondván ő nem fog Istent játszani. Nemsokára kiderül, hogy kellő indokkal mégiscsak van az pénz, amiért érdemes a kaszással – jelen esetben Vinnai temetkezési vállalkozóval (Zsótér Sándor) – üzletelni Kolerov mentősnek. Szerelmét ki akarja menteni a háborús pokolból, ám ennek ára van. Méghozzá jó sok márka.

Két nagyszerű kárpátaljai színész is szerepet kapott: Szőke Kóla szerepét Trill Zsolt játszotta, a fiúkkal incselkedő kórházi takarítót pedig Szűcs Nelli.

Kilencvenes évek és fekete humor tömény mennyiségben

Bodzsár Márk Isteni műszakja szórakoztató, de el is gondolkodtat. Leginkább arról, hogy nekünk, embereknek van-e jogunk beleszólni abba, hogy ki meddig él. Szerencsénkre nem egy didaktikus mozit kap az, aki rászánja magát a bő másfél órás alkotásra.

Azt viszont érdemes leszögezni, hogy ehhez a filmhez „gyomor kell”. Akinek van, az a hasát fogja majd a sok nevetéstől. Bár az embernek megfordul a fejében, hogy illik-e nevetni azon, hogy Fék doki és Milán kő-papír-ollót játszik a haldokló felett, vagy azon versengenek, hogy ki tudja visszahozni az életbe a pácienst egy ütéssel.

A kilencvenes évekhez híven megjelennek benne a kort idéző elemek, mint a tévében a Szomszédok vagy a „topless fodrászat”.

Érdemes figyelni az apró részletekre, mert Bodzsár Márk művében mindenkinek és mindennek helye és értelme van. Úgy Tamáska nindzsakardjának, mint Milán első bevetésén megismert Terikének (Pálos Hanna).

Fogadtatás

Az IMDb-n 7,4 pontot, a PORT.hu-n 7,9-et szerzett, ami igencsak jó eredménynek számít.

Piller Mónika a Filmtekercsen publikált kritikájában azt írja, hogy

„a film legizgalmasabb kérdését mégiscsak az eutanázia gyakorlata szolgáltatja és a morális kérdésfelvetés, hogy szabad-e az embernek Istent játszania”.

Kiemeli a kiváló szereposztást, megjegyezve, hogy ez az Isteni műszak jó példa arra, hogy a színházi és a filmszínész „nem két különálló, átjárhatatlan kategória”. Soós Tamás a Revizor+ portálon közölt kritikájában szintén ezt erősíti meg: „a viccérzékeny dialógok és a modorosságot hírből sem ismerő – színházakból igazolt – szereplőgárda a magyar vígjáték aranykora felé katapultálja ezt a bájosan mocskos fekete komédiát”.

Az Isteni műszak a Netflix kínálatában érhető el.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Amennyiben szeretne egy Önnek kedves filmről olvasni ajánlást, küldje el javaslatait a karpatalja.ma@gmail.com e-mail-címre.

