Páratlan énekes egy hucul faluból

Az ember lelke vágyik a szabadságra és a szépségre. Különösen egy olyan világban, ahol mindkettő teljesen elvész a szürke és kegyetlen mindennapok katlanjában. A léleknek kell a szabadság és a szépség, ehhez pedig jó választás Nazarij Jaremcsuk világa. Rovatunkban a Csernivci megyéből származó énekes életét feldolgozó dokumentumfilmet ajánljuk.

Artem Hrihorjan Jaremcsuk: A páratlan szépség világa (Яремчук: Незрівнянний світ краси) című 2024-es dokumentumfilmjében családtagok és egykori kollégák emlékeznek meg a néhai zenészről.

A popsztár útja egy faluból indult, szerény körülmények közül. Nazarij Jaremcsuk egy hucul nagycsaládban született 1951. november 30-án. Odahaza nagy hagyománya volt a zenélésnek. Apja tenor volt, anyja az éneklés mellett mandolinon játszott. Nem csoda, hogy Nazarij már gyerekként a zene szerelmese lett.

Nazarij Jaremcsuk és a Cservona ruta

A Cservona ruta az a dal, amelybe szinte mindenki belebotlik legalább egyszer, ha Ukrajnában él. Jaremcsuk és együttese, a Szmericska ezzel a dallal nyerték meg a Szovjetunió 1971-es televíziós dalfesztiválját, amellyel történelmet írtak, hiszen egy teljesen népies ihletettségű zenével nyertek – a szovjet fővárosban.

Mi fért bele 43 évbe?

Az énekesnek nem sok idő adatott. Az 1970-es évektől gyakorlatilag haláláig a színpadon volt. Ugyanolyan alázattal és kifogásolhatatlanul lépett fel egy teherautó platóján, mint egy nagyszínpadon. Összesen nyolc albumot adott ki, de még a halálos ágyán is a zenélés körül jártak gondolatai. Gyermekei – akik közül lánya állt kamerák elé a dokumentumfilmben – szintén zenei pályát választottak.

A hucul énekes büszke volt gyökereire, és ennek hangot is adott szóban és dalban.

Páratlan szépség

Jaremcsuk egy szerethető jelenség volt. Bár nem éltem még, amikor ő a színpadon állt, dalait hallgatva érzem, hogy eltölt a béke, a szépség és a harmónia. Népies énekeivel nemcsak a hazájának, hanem a világnak is adott. Ha azt kérdeznék tőlem, milyen egy igazi hazafi, akkor azt mondanám, hogy olyan, mint Nazarij Jaremcsuk. Szerette a népét és a földjét, és szerette az életet.

Az az egyszerű, szelíd, mégis határozott kiállás az, ami hiányzik ebből a világból. És az a különleges hang, ami ha felcsendül, az ember bárhol van a világon, lélekben azonnal a Kárpátokba repül. Már csak ezért érdemes megnézni a dokumentumfilmet, majd utána elmerülni Jaremcsuk dalaiban.

Értékelése

Az ukrán mozikban nagy sikert aratott a 92 perces dokumentumfilm. Az IMDb-n kedvező értékelést kapott, 8,6 pontot ért el. Ukrajnában a Netflix forgalmazza.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

