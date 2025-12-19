A háború valódi arca, ahol az ember csak darabszám

Egy tizenhét éves fiú önként és dalolva indul a harctérre. Megvédeni hazáját és dicsőséget szerezni a családjának. Lelkesítő beszédek, katonaruha, indulás, mindenki holtbiztos abban, hogy ezt a háborút csak és kizárólag győzelemmel fejezhetik be. És a lövészárokba érve a tizenhét éves fiút arcul üti a zord valóság. Rovatunkban az utóbbi évek talán legjobb háborús filmjét, a Nyugaton a helyzet változatlan című alkotást ajánljuk.

Háborús filmet háborús időkben?

A megjelenése óta kerülgetett a Netflixen ez a háborús dráma. Három év után szedtem magamat rá arra, hogy megnézzem. Kijelenthetem: jó döntés volt rászánni két és fél órát az életemből. Erich Maria Remarque 1929-ben megjelent Im Westen nichts Neues című nagysikerű könyvét nem is lehetett a legjobbkor újraadaptálni, mint 2022-ben, amikor a világ ismét a pokol tornácán találta magát. Korábban 1930-ban és 1979-ben készült belőle mozifilm, ám az általános vélekedés szerint a nagysikerű regény legméltóbb megfilmesítésének a 2022-es német–amerikai koprodukció tekinthető.

Edward Berger filmje egy 17 éves német srácot, Paul Bäumert (Daniel Brühl) kísér végig, aki az iskolapadból indul a barátaival megvédeni a hazáját és a becsületét. Paul csak szülői beleegyezéssel mehetne a frontra, ezért az igazolást aláhamisítva jelentkezik katonának. A naiv srácok – ahogyan a felnőttek is – elhitték a parancsnokok (sokszor üres) szavait, amelyekkel lelkesítették, nem egyszer szó szerint a halálba küldték a katonákat. A szép szavak után viszont jöttek a szürke és életveszélyes katonahétköznapok, ahol semmi sem garantálta azt, hogy megérik a másnapot. Nélkülözés, éhezés, hideg, mindennap harc a fronton és önmagukkal, miközben a frontvonal szó szerint csak méterekre tolódott. Az évekig tartó állóháborúban minden lépés legalább egy emberéletet követelt.

Lesz-e újra ember a katonából?

A bakák közötti párbeszédek során sokszor előbukkan az emberi méltóság és a szörnyű valóság közötti konfliktus. Amikor például Paul megöl egy ellenséges katonát, akinek a zsebében lévő holmijai között megtalálja annak szerelmének fotóját és címét. Vagy amikor Kattel, Stanislaus Katczinsky katonával (Albrecht Schuch) beszélgetnek, hogy milyen lesz a jövő civilként. A film nagy figyelmet fordít arra, hogy megmutassa a katonák dolgát, ugyanakkor azt, hogy az uniformis alatt érző lények lapulnak, akik próbálnak emberek maradni – nem pedig gyilkológépek.

Értékelés

Egész szép értékelésekkel büszkélkedhet ez a háborús dráma: az IMDb-n 7,8-ra pontozták, a PORT-on 7,7-re. A TMDB-n 77%-ot, Rotten Tomatoes-on 90%-ot, a MAFAB-on 83%-ot kapott.

Akik a háborúk értelmezhetetlenségéről keresnek jó filmet, azoknak a legjobb választás lehet a Nyugaton a helyzet változatlan.

Nem csak Nyugaton…

A Nyugaton a helyzet változatlan megmutatja a háború valódi arcát. Ahol az ember csak darabszám. A nézőnek összeszorul a gyomra, látva, hogy a lelkesítő beszédek, a hősiesség, a kitüntetések mögött mennyi idejekorán megszakadt élet áll. Hogy végül a hullákkal megtelt lövészárkokon keresztül taposva kényelmes karosszékekben hozzák meg a békét. A film kimondatlan és legfájdalmasabb üzenete az, hogy nemcsak a „nagy háborúban” haltak meg értelmetlenül emberek milliói, hanem napjainkban is, és az emberiség mit sem tanult a történelemből.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Netflix

Amennyiben szeretne egy Önnek kedves filmről olvasni ajánlást, küldje el javaslatait a karpatalja.ma@gmail.com e-mail-címre.



