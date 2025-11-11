FilmKalauz: Szerelmesfilm

Légiriadókban, golyózáporban és elnyomásban felnövekvő nemzedék: menekülés, határok és nagy találkozások. Rovatunkban a Szerelmesfilm című magyar játékfilmet ajánljuk.

Az 1970-ben bemutatott Szerelmesfilm Szabó István első színes mozgóképe. Izgalmas elegye múltnak és jelennek, valóságnak és fantáziáknak, narrációval átszőve. A 123 perces alkotás tekinthető egy nagy körutazásnak: országból országba, emlékektől jelenig, embertől emberig, lélektől lélekig.

A film főszereplője Oláh Jancsi (Bálint András), aki külföldre menekült régi barátját, Jánosy Katát (Halász Judit) keresi fel. Eközben felidéződik a közös múlt: a háborúban megélt gyermekkor, amikor Budapest ostroma alatt pincékbe menekültek a légitámadások elől, a nélkülözés, a szovjet világ térhódítása. Jancsi és Kata gyermekként ismerkedtek meg, és szinte azonnal tudták, hogy ők összetartoznak. Történetükbe a történelem szólt közbe: Kata 1956-ban a családjával együtt – nem látva más lehetőséget – elhagyta hazáját.

Két embert, akik elválaszthatatlanok voltak, most látható és láthatatlan határok választják el. Jancsi útközben többször elképzeli, hogy Kata hogyan fogja őt fogadni, milyen lesz a nagy pillanat.

Lehet-e egy nehéz korszakban szép gyermekkort és fiatalságot megélni?

Háború, ostrom, tankok és rémuralom ­közepette Kata és Jancsi életében mégis volt boldogság, amit egymásban és közös tevékenységeik által találtak meg. Mint például, amikor gyermekként át akartak ásni a Föld túloldalára, vagy amikor áramot vezettek egy halba, emiatt náluk és körülöttük a lakásokban áramszünet volt. Szabó István filmje nem hallgatja el, hogy milyen nélkülözésekkel telt nemzedékének az élete, de meg tudta azt is mutatni, hogy nem csupán túléltek, hanem éltek, igazán éltek.

Értékelése

Az Internet Movie Database (IMDb) oldalán és a Port értékelése szerint is 10-ből 7,6 pontot kapott. A Magyar Filmadatbázis (MAFAB) 82%-osra értékelte.

Több a közös bennünk, mint gondolnánk

Ahogyan az 1960-as évek fiataljait, úgy a maiakat sem kerüli el sem a nagy változások szele, sem pedig a csalódás. Számunkra, fiataloknak kapcsolódási pont lehet a múlthoz, a közös gyökerekhez ez a film.

Szabó István alkotása azonban nem egy tanmese kötelező tanulsággal. Hanem egy szép, de valós történet – egy szerelmesfilm, igényes művészi kivitelezéssel.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Nyitóképen: képernyőképek a filmből, kollázs: Kárpátalja.ma