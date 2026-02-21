11 éve hunyt el Fodor Ákos, a magyar haiku egyik leghíresebb mestereként számon tartott költő.

Fodor Ákos Budapesten született 1945. május 17-én. 1963-tól 1968-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte tanulmányait énektanár és karvezető szakon. Több mint húsz évig a Zeneműkiadónál dolgozott, tagja volt az Artisjus zenei alapítványnak.

Első verseskötete 1978-ban debütált Kettőspont címmel.

Közel negyven év alatt húsz kötetet publikált. Műfordításokat is jelentetett meg. Ezen felül mintegy 50 zenés mű magyar szövege köthető a nevéhez, színházi műfordításaiból 36 bemutatót regisztráltak.

2003-ban Artisjus-életműdíjjal, 2006-ban Nádasdy Kálmán-díjjal, 2007-ben az Artisjus Irodalmi Alapítvány Irodalmi Díjával, 2010-ben a Bank Austria Literaris díjával ismerték el munkásságát.

Fodor Ákos 69 éves korában, 2015. február 21-én hunyt el Budapesten.

Halála után négy válogatását jelentették meg.

Haikui a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek.

„Mivel Fodor Ákos kivonta magát az irodalmi életből, sem azt a bizalmat, sem azt az elismerést nem kapta meg, amely megillette volna. Nem elismerésért írt, hanem mert írnia kellett. Becsületből, tisztességből, elhivatottságból. Aki napokig gondolkodik tizenhét szótagon – ami csak a legjelentősebbek merészsége –, az valamit nagyon komolyan vesz. Magát a költészetet. ”

– emlékezett meg a költőről a Müpa 2019-ben.

Nyitókép: Díner Tamás