Gérecz Attila-díjjal tüntették ki Lévai Aliz Máriát

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral állami elismeréseket és művészeti díjakat adott át március 15-e alkalmából a Pesti Vigadóban pénteken.

Az ünnepségen Gérecz Attila-díjban részesült Lévai Aliz Mária bótrágyi költőnő, a Mint teknős a páncélt verseskötet szerzője.

A Gérecz Attila-díj egy rangos állami elismerés, amelyet a 35 év alatti, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, elsősorban elsőkötetes költőknek adományoznak a névadó szellemiségében. A kétévente (páros években), március 15-én átadott díj bronz emlékérmet, oklevelet és pénzjutalmat foglal magában, melyet a Kulturális és Innovációs Minisztérium ítél oda.

Gratulálunk a díjazottnak.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Lévai Aliz Mária Facebook-oldala

