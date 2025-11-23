Hét kevésbé ismert tény Agatha Christie-ről

Hercule Poirot, Miss Marple, Parker Pyne, Tommy és Tuppence, azaz a Beresford házaspár. A jelen felsorolt nevek biztosan sokak mindenki számára ismerősek lehetnek. 135 éve született megalkotójuk, Agatha Mary Clarissa Miller, vagy ahogy sokunk ismeri, Agatha Christie.

1. Már tinédzserként írással foglalkozott

Ki gondolná, hogy a dél-nyugat angliai Torquay-ben született, és jómódú, viktoriánus családban felnőtt Christie tinédzser korában indul el a regényírás rögös útján? Bizony magunk sem hinnénk el. Az első világháború ideje alatt fogant meg benne a gondolat, hogy írnia kellene egy regényt, amelyben mérgezéssel követnék el a bűncselekményt (merthogy az írónő eleinte ápolónőként, később – vizsgáit letéve egy gyógyszer-laboratóriumban dolgozott), és egy detektív nyomozná ki a szövevényes bűnügyet.

Miután a könyv elkészült, a fiatal Agatha hat helyi kiadónak is elküldte kéziratát, mégis mindenhonnan visszautasították megjelentetését. Egészen 1920-ig kellett várni legelső művének megjelenésére, melynek címe A titokzatos stylesi eset volt. John Lane, az egyik helyi könyvkiadó vezetője elég csekély összeget fizetett az elsőkönyves szerzőnek (mindössze 25 fontot), és az azt követő öt könyvének kiadási jogát is hasonló feltételekkel kötötte le. Agatha ennek ellenére lelkesen és tudatlanul aláírta a szerződést.

2. Romantikus regényeket is jegyzett

Kevesen tudják, hogy az írónő Mary Westmacott álnéven romantikus, ugyanakkor érzékeny lélektani regényeket is írt azokban az időkben, amikor felfelé ívelt a karrierje. Ezekben a történetekben elfeledtette velünk, olvasókkal a gyilkosságok, hullák, egyszóval a drámai jelenetek nagy többségét. Helyette az idillt és a tragédiák között ingázó élettörténeteket, valamint az egyes karakterek ábrázolását állította fókuszpontba.

Egyik ismert műve a témában a Befejezetlen portré, ami tavaly magyarul is megjelent a Librihez tartozó Helikon Kiadó gondozásában. Történetének főszereplője egy ifjú portréfestő, Larraby, aki kedvenc tengerre néző kilátóhelyén egy fiatal nőt pillant meg. Eleinte bosszúság érzése fogja el, később rájön, hogy a helyét bitorló hölgy öngyilkosságra készül. Miután megpróbálja megakadályozni azt, egy teljes éjszakán át hallgathatja Celia hadakozását a múlttal. Ebből áll össze aztán a Befejezetlen portré. Az írónőhöz ezer szálon köthető történet (Celia története) nemcsak egy talajvesztett nő töprengése arról, kínál-e még neki valamit a sors, hanem Christie első próbálkozása is arra, hogy feldolgozza válását és szüleinek elvesztését.

3. Kétszer is házasodott, majd mindkétszer el is vált

A Story magazin szerint az írónőt fiatal korában valósággal ostromolták a férfiak. Nem csoda, hogy akadt, aki később még a kezét is megkérte, ám Agatha úrilányként nem könnyen adta magát, és mindenkit visszautasított. 1912-ben, mindössze 22 évesen ismerkedett meg első férjével, Archibald Christie-vel, a Royal Flying Corps pilótájával egy táncestélyen.

Házas életükre rávetült az első világháború sötét árnyéka. A nehézségek ellenére mégis kitartottak egymás mellett, és 1919-ben, a háborút követően megszületett első és egyetlen gyermekük: Rosalind Margaret Clarissa. Az események ezek után gyorsultak fel: eljött az a korszak, amikor az írónő egyre ismertebb és sikeresebb lett, ám sajnos ez a siker nem tartott sokáig.

4. A rejtélyes 11 napi eltűnés, ami hetekig lázban tartotta a briteket

Életének legfájdalmasabb éve volt 1926. Ebben az évben gyászolta imádott édesanyját, és ekkor közölte megmagyarázhatatlan okból férje, hogy más nőt szeret, és el akar válni. Nem volt könnyű az elválás: rengeteget veszekedtek, és amikor a csalfa férj szeretőjével elutazott egyszer egy hétvégére, az írónő is elhagyta szeretett otthonát. Csupán egyetlen levelet hagyott hátra titkárnőjének, miszerint elutazott.

Tizenegy napra eltűnt, senki, még barátai sem tudták megmondani, hova lett Agatha.

Tizenegy nap esztelen keresés után végül egy vidéki szállodában találtak rá, ahová Mrs. Teresa Neele néven jelentkezett be. Eltűnésével kapcsolatban máig találgatások folynak: egyesek szerint ideg-összeroppanása volt a rengeteg lelki tehertől, míg mások meggyőződtek róla, hogy hűtlen férjét akarta bosszantani. Végül 1928-ban vált el a pilótától.

5. Új házasság a láthatáron

Nem sokáig kesergett azonban tönkrement házassága miatt. Két évre rá megismerkedett – egy közel-keleti útja során – a nála 14 évvel fiatalabb régésszel, Max Mallowannel. Házasságuk, akárcsak a krimiírás, igencsak gyümölcsözőre sikeredett. Agatha rendszeresen kísérte el férjét a különböző ásatásokra, két ismert regénye, a Halál a Níluson, illetve a Gyilkosság Mezopotámiában is ezeknek az ásatásoknak volt köszönhető. Úgy is mondhatnánk: inspirációként szolgáltak.

Ugyanakkor második férje sem volt a hűség mintaképe. A régész ugyanis rendszeresen megcsalta az írónőt, aki ennek ellenére szemet hunyt hitvese csalfa természete felett. Max ráadásul egyik szeretőjébe komolyan beleszeretett, olyannyira, hogy miután az írónő 1976. január 12-én, 85 éves korában meghalt, egy évre rá elvette feleségül a nőt, Barbara Parkert.

6. Detektívtörténetei elsősorban az angol közép- és felső osztály felé szólnak

Minden egyes regényében megszokhattuk már, hogy senki és semmi sem az, aki vagy ami annak látszik. A főszereplő nyomozó pedig kétféle lehetőség szerint bonyolódhatott bele a nyomozásba: vagy közvetlen közelről, vagy egy régi ismerőse által, aki az első számú érintettje az ügynek. Ezek után hallgatta ki a helyszínen tartózkodókat, vizsgálta meg a bűntett helyszínét, és jegyzett fel minden egyes nyomot a detektív csak azért, hogy mi, olvasók elemezzük azokat, és esélyünk legyen vele közösen megfejteni az igencsak agyafúrt rejtélyeket. A történet feléhez érve (vagy néha az utolsó fejezetben) figyelhettük meg, hogy az egyik gyanúsított meghalt.

Az első számú indok: azért, mert véletlenül derítette ki a gyilkos kilétét, emiatt kellett elhallgattatni. Két regényében, az És eljő a halál…-ban, valamint a Tíz kicsi négerben több áldozatot is „kaptunk”. A művek legvégén a nyomozó mindig összehívta az összes lehetséges gyanúsítottat, és lassan leplezte le a tettest, miközben számos titkot is felfedett, néha harminc vagy még annál is több oldalon át. Az egyes gyilkosságokat gyakran hihetetlenül találékony módon, fortélyos cseleket alkalmazva követték el. Christie regényeire szintén jellemző még a feszült légkör és nyomasztó lélektani bizonytalanság, a várakozás, melyeknek oka szándékosan lassú tempójú prózája.

7. Néhány érdekesség még műveiről

Két esetben például meglepetésszerűen derült ki, hogy a narrátor a gyilkos. Négy másik történetben az írónő futni hagyta a gyilkost az igazságszolgáltatás elől. (Az utolsó három megjelent művében majdhogynem jóváhagyva tettüket.) Ezek A vád tanúja és más történetek, Gyilkosság az Orient expresszen, Függöny: Poirot utolsó esete és A váratlan vendég. Egyéb esetekben az elkövető nem került az igazságszolgáltatás kezére, hanem a legvégén ő is meghalt (Halál a Níluson, Az Ackroyd-gyilkosság, A ferde ház, Találkozás a halállal, Hétvégi gyilkosság).

+1. Könyvajánló: Agatha Christie-t karácsonyra

Így hirdette az angol kiadója évtizedeken keresztül Agatha Christie új könyvét. Bizonyára nem csak üzleti fogásról volt szó: maga a krimi királynője akart boldog ünnepeket kívánni az olvasóinak egy új könyvvel minden évben. Mert Christie számára a karácsony különösen fontos volt, ami abból is tudható, hogy több regényében és elbeszélésében is az ünnep szolgáltatja a hátteret az eseményekhez. Az egyikben Hercule Poirot vidéken tölti a karácsonyt, és az ünnep reggelén holttestet talál a hóban, amely aztán eltűnik…

A második történet főhőse szintén Poirot, aki majdnem negyven évvel később megint kénytelen egy vidéki kúriában tölteni a karácsonyt, és a herceg ellopott rubinját kell megkeresnie. Majd megint csak Poirot következik, és egy gyűlölködő család emlékezetes leírása. A szeretet ünnepén a családfőt holtan találják, és a jelenlevők közül senki sem sajnálja. Végül azért Miss Marple is kap egy emlékezetes karácsonyi szerepet. Egy vidéki szállodában gyilkosság történik az ünnepek alatt, és csak a szelíd, kék szemű vénkisasszony lát át a gonosztevő mesterkedésén – írta a kiadó.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Getty Images