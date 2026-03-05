Kulturális műemlék lett Bohumil Hrabal cseh író vidéki háza

Kulturális műemlékké nyilvánította a cseh kulturális minisztérium Bohumil Hrabal (1914-1997), neves író vidéki házát a Prágától északra elterülő Kersko nevű üdülőövezetben – jelentette be a tárca csütörtökön közleményben.

Az egyemeletes, kocka alakú házat 2021-ben vette meg a Közép-csehországi régió azzal a céllal, hogy felújítsa és múzeummá alakítsa át. Az épületet jelenleg a nymburki Elba Menti Múzeum kezeli.

„Hrabal házának rendkívüli kulturális és történelmi értéke van, mert kivételes módon tükrözi a világszerte elismert író életét és munkásságát” – nyilatkozta Václav Svenda, a regionális tanács kulturális felelőse. „A ház, mint kulturális műemlék ezentúl állami védelmet élvez, s ezzel be van biztosítva, hogy a jövő generációi is láthatják”

– tette hozzá Václav Svenda.

A régi házat 1965-ben vette meg a Magyarországon is népszerű író, majd átalakíttatta. A hetvenes és a nyolcvanas években itt írta meg számos novelláját, amelyek elsősorban Jirí Menzel filmrendező sikeres filmjei alkotásai nyomán lettek közismertek. Az egyik legkedveltebb film, a Hóvirágünnep (Slavnosti snezenek) konkrétan is Kerskoban játszódik. Maga Hrabal és a háza is szerepet kaptak benne. Az író röviddel halála előtt szomszédja fiának ajándékozta a házat, aki azt egy új konyhával és fürdőszobával bővítette.

A Közép-csehországi régió a házat saját költségén felújíttatta. Ennek köszönhetően az épület visszakapta a múlt századi nyolcvanas évekbeli arculatát, amikor Bohumil Hrabal élt benne feleségével és szeretett macskáival.

Az Elba Menti Múzeum felhívására a környék lakóitól sikerült számos olyan használati tárgyat beszerezni, amelyek tükrözik a kort és azoknak egy részét maga az író is használta. Ezeket most a nagyközönség is láthatja a házban berendezett Bohumil Hrabal tárlaton.

Az első érdeklődők március végén léphetnek be a házba, amely főleg a hétvégeken, de a nyári hónapokban egész héten látogatható lesz. A látogatók napi számát néhány tucatban korlátozták, ezért a múzeum azt ajánlja az érdeklődőknek, hogy a belépőket előzetesen a honlapjukon biztosítsák be maguknak.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Bohumil Hrabal háza, forrás: Shutterstock)