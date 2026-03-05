A 75 éves Vári Fábián Lászlót köszöntik Beregszászban

Irodalmi kilátó című hagyományos rendezvényét tartja az Együtt folyóirat és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet március 17-én Beregszászban. A programról Dupka György, az irodalmi-kulturális lap felelős kiadója közölt részleteket a Facebookon.

Az eseményen, melynek Magyarország Beregszászi Konzulátusa ad otthont, bemutatják az Együtt új lapszámát, valamint Marcsák Gergely Szégyenpiac nagycsütörtökön című verseskötetét.

A jelenlévők megismerkedhetnek a Kárpátaljai Magyar Könyvek és a KMMI-füzetek sorozat újabb kiadványaival, majd kerekasztal-beszélgetést tartanak vidékünk művészeti életének aktuális kérdéseiről.

A rendezvény keretében születésnapja alkalmából köszöntik a 75 éves Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, író, néprajzkutatót, az Együtt szerkesztőbizottságának elnökét, a Magyar Művészeti Akadémia tagozatvezetőjét.

A találkozó közép-európai idő szerint 15.00 órakor kezdődik a konzulátus Gulácsy-termében.

