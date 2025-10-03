Kárpátaljai színezetű irodalmi rendezvény Veszprémben

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum látja vendégül október 7-én vidékünk magyar irodalmának két jeles alkotóját. A Költők egymás közt címet viselő beszélgetés résztvevői Finta Éva (Beregszász–Sárospatak) és Kopriva Nikolett (Munkács–Sepsiszentgyörgy) költők lesznek.

A találkozó keretét a múzeum „Nézett a Balaton” – 107 vers, Balatoni Almanach (1967–1999–2023) című kiállítása adja, melyen a látogatók több mint száz balatoni ihletésű vers kéziratát tekinthetik meg. A kiállítás kurátora az intézmény főmuzeológusa, dr. Pilipkó Erzsébet, aki az alkotókkal folytatott beszélgetést is vezeti. Külön érdekesség, hogy a házigazda maga is kárpátaljai származású néprajzkutató.

„Az est különleges alkalom, ahol két kárpátaljai származású költő – két különböző generációból – találkozik, hogy a közös kiállítás és a Balaton ihlető ereje mentén beszélgessen költészetről, tájról, emlékezetről és identitásról”

– olvasható a múzeum honlapján.

A rendezvény közép-európai idő szerint délután 16.00 órakor kezdődik.

Kárpátalja.ma

Forrás: a Laczkó Dezső Múzeum honlapja