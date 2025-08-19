Csendej Feszt 2025 – összművészeti fesztivál Ungváron

Az Ungvári Városi Tanács tájékoztatása szerint augusztus 21. és 24. között tartják az Ivan Csendej kárpátaljai íróról elnevezett művészeti fesztivált. Az immár hatodik alkalommal megrendezett eseménynek Ungvár mellett Beregszentmiklós, Huszt, Técső, Taracújfalu (Novoszelicja) és Dombó (Dubove) község ad otthont. A szervezők célja, hogy a művészet által erősítsék a közösség történelmi identitását, valamint teret adjanak szépírók, filmművészek, kutatók és újságírók együttműködésének.

A fesztivál fő eseménye a VII. Összukrajnai Ivan Csendej Irodalmi Pályázat díjátadója lesz, ahol kispróza, Csendej-ismeret és forgatókönyv kategóriákban hirdetnek győzteseket. Ezen kívül információs táblát avatnak az ungvári Ivan Csendej utcában, irodalmi, színházi, film- és képzőművészeti csemegék, kirándulások, panelbeszélgetések várják az érdeklődőket.

A rendezvényen a névadó mellett Szerhij Fedáka történész professzorról is megemlékeznek egy róla szóló film vetítése során.

A Csendej Feszt 2025 az Ivan Csendej Nemzetközi Jótékonysági Alap, valamint az Ungvári és Técsői Városi Tanács támogatásával valósul meg.

Kárpátalja.ma

