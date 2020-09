Ken Follett A katedrálisának előzményregénye magyarul is megjelent

A világpremierrel egy időben kedden Magyarországon is megjelent Ken Follett új regénye, az Egy új korszak hajnala, amely a több mint három évtizede megírt világsiker, A katedrális előzménytörténete.

“Follett A katedrálist folytató két regényt, a 2007-ben megjelent Az idők végezetéig, valamint a három éve kiadott A tűzoszlop című kötetet is azért írta meg, amiért most az előzményt: izgatta a szélesebb kontextus, hogy honnan jön a történet és hová fut ki” – mondta Rózsa Judit, a kötet szerkesztője, a Follett-regényeket Magyarországon megjelentető Gabo kiadó munkatársa.

A világhírű walesi író új regénye a korai középkorban (amit a szerző sötét kornak nevez), 1000 körül játszódik Angliában, ahol Kingsbridge, amely később várossá, egyházmegyei székhellyé válik, még csak egy kis falu.

“Az emberiség ezen időszakából lényegesen kevesebb írásbeli emlék maradt fenn, mint a későbbi korokról, de van néhány tárgy, amely sokat elmond. A végzettségét tekintve történész Follett nagy háttérmunkával, komoly apparátus bevonásával írja regényeit, ezúttal forrásként szolgált a híres bayeux-i falikárpit is. A hatalmas hímzés nemcsak Anglia 1066-os, normannok általi elfoglalását meséli el képregényszerűen, de rengeteget elárul arról, hogyan éltek akkor az emberek. Follett különböző skanzenekben az egykori házak felépítését tanulmányozta, az oslói Viking Múzeumban a hajómaradványokat” – fejtette ki a szerkesztő.

Akárcsak más regényei esetében (több mint harmincat írt eddig), Follett az Egy új korszak hajnalánban is az emberi intrikára, a hűségre, a szerelemre, az árulásra fűzi fel a cselekményt. Britannia a Római Birodalom bukását követő évszázadokban hanyatlik, a nagybirtokosok – akárcsak a regény egyik női főszereplője, Ragna – uralkodnak saját területükön, 1000 körülre azonban a király megpróbál érvényt szerezni a jognak és a törvényességnek.

Az Egy új korszak hajnala több mint húsz országban, köztük Magyarországon is megjelent szeptember 15-én, a több mint nyolcszáz oldalas magyar fordítást Bihari György és Sóvágó Katalin készítette. A Follett-művek hazai kiadási jogaival rendelkező Gabo tavaly decemberben kapta meg az angolnyelvű kéziratot a Follett-irodától.

A szerkesztő az MTI-nek elmondta: Ken Follett, aki az elmúlt másfél évtizedben A katedrális-trilógia mellett egy másik trilógiát, a 20. század történetét öt család sorsán át feldolgozó Évszázadot is megírta, már dolgozik új könyvén, ennek témája egyelőre nem publikus. Az író 2004-ben megjelent regénye, Az ördög műve középpontjában egy vírus és az ellene kifejlesztett szer áll, bár teljesen más kontextusban, mint napjainkban a valóságban.

“Follett általában nem érint regényeiben aktuális kérdéseket, de azért az Évszázad-trilógia utolsó kötetében, Az örökkévalóság küszöbén-ben a 21. század elejének néhány történése is felbukkan” – tette hozzá Rózsa Judit.

A 71 éves Ken Follett a legnépszerűbb írók egyike, művei világszerte több mint 160 millió példányban keltek el. Többször járt Magyarországon, például 2009-ben, amikor ellátogatott Fótra, A katedrálisból készült tévésorozat forgatására.

