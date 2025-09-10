75 éve született Kolozsvári László festőművész

Kolozsvári László festő, grafikus 1950. szeptember 10-én született az ungvári járási Szürtében. Az általános iskola elvégzése után 1966–1970 között az Ungvári Iparművészeti Szakiskolában szerzett szakképesítést.

Ungváron Petky Sándor és Berecz Vilmos volt a mestere. A szakképesítés megszerzése után különböző munkakörökben tevékenykedett. 1991-től a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) tagja volt. 1991–1996 között a péterfalvai és a csepeli művésztelepen alkotott. 1997-től a RIT által szervezett alkotótáborok, kiállítások résztvevője. Egyéni tárlata volt Csapon, Nyíregyházán, Mátészalkán, Miskolcon és Tiszaújlakon.

Prihogyko Duska értékelése szerint:

„Tájképeket és zsánerképeket fest. Zsánerképein, melyeken a falusi élet mindennapjait eleveníti meg, megfigyelhető a népművészet „naiv” eszközeinek tudatos alkalmazása.”

A képzőművész 2013. február 11-én, 63 éves korában hunyt el Tiszaújlakon.

Kárpátalja.ma

Forrás: Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka, szerk. Dupka György–Fuchs Andrea, 2017.

Nyitókép forrása: reveszimretarsasag.hu