Könyvajánló: Egri csillagok

Egri csillagok – rögtön a középiskolás éveim jutnak eszembe, és szerintem sokan felsóhajtanak ma is, amikor meghallják: kötelező olvasmány. Vastag könyv, régies nyelvezet, történelem – elsőre nem hangzik túl csábítóan, ugye? Főleg egy tizenéves fiatalnak. Pedig vannak olyan művek, amelyek csak az első néhány oldalon kérnek türelmet, aztán már azon kapjuk magunkat, hogy le sem tudjuk tenni. Nézzük át kicsit Gárdonyi Géza regényét!

A történet elején egy kisfiú, Bornemissza Gergely kalandjai bontakoznak ki előttünk, aki végül hazája egyik legleleményesebb védőjévé válik. A regény nem csupán a magyarság történelmének egyik legkegyetlenebb korszakát idézi fel, hanem emberi sorsokat, barátságokat, szerelmet és hősiességet is ábrázol. A Dobó István vezette egri várvédők küzdelme nem száraz történelemóra, hanem izgalmas, filmszerű jelenetek sora. − Zárójelben megjegyezném, hogy film és musical is készült a könyvből, amit szintén érdemes megtekinteni. Aztán, hátha valaki épp utána kap kedvet, hogy kezébe vegye a könyvet.

Részlet az Egri csillagok c. musicalből: Dobó esküje

Véleményem szerint Gárdonyi különleges erőssége, hogy élővé teszi a múltat. Az olvasó szinte hallja a kardcsattanásokat, érzi a puskapor szagát, és együtt izgul a vár falain harcolókkal. Miközben a regény a török elleni harcot mutatja be, valójában sokkal többről is szól: hitről, kitartásról és arról, hogy a legkilátástalanabb helyzetekben is van remény.

A nyelvezete ugyan helyenként régies, de éppen ez adja meg a mű sajátos hangulatát. Egy kis beleolvasás után már nem akadály, hanem inkább híd lesz a múlt és a jelen között.

Az Egri csillagok több mint pusztán kötelező olvasmány. Egy olyan történet, amely megmutatja, hogy a bátorság és az összefogás időtől független értékek. Érdemes adni neki egy esélyt, mert könnyen lehet, hogy a „muszájból elkezdett” könyvből végül igazi olvasmányélmény születik.



M.M.

