Könyvajánló: A kis herceg

A kis herceg volt az első könyvek egyike, amit olvastam, és talán ezért is maradt különösen közel a szívemhez. Iskolás gyerekként még csak egy kedves, szomorkás mesének láttam, felnőttként viszont egyre inkább megértettem a mögötte rejlő üzenetet. Mert ez a vékonyka kötet nem csupán mese, hanem az élet leckéinek legszelídebb formában elmesélt gyűjteménye.

Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve 1943-ban jelent meg, mégis napjainkban is ugyanazzal az erővel szól az olvasóhoz, mint nyolcvankét évvel ezelőtt.

A történet a sivatagban rekedt pilóta és egy távoli bolygóról érkezett kisfiú találkozásával kezdődik. A kis herceg utazásai során különféle bolygókon különös alakokkal találkozik: a királlyal, a hiúval, az iszákossal, az üzletemberrel – mindannyian a felnőtt világ torz tükrei. Végül azonban a Földön, a rókával való beszélgetésben ismeri fel a szeretet, a barátság és a kötődés lényegét:

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.” (Kár, hogy mára már klisé lett… pedig milyen igaz.)

A kis herceg nemcsak egy mese, hanem életfilozófia. Finom költőisége, egyszerű, mégis mély gondolatai minden korosztály számára tartogatnak valamit: a gyermeki ártatlanság visszatalálását, az emberség megőrzésének üzenetét.

Ez a könyv újra és újra olvasásra hív, mert minden életkorban mást mutat meg.

Kiknek ajánljuk?

Mindenkinek, aki szeretné újra felfedezni a világ szépségét, a gyermeki őszinteséget és a szívből jövő szeretet erejét. A gyerekek számára varázslatos mese, a felnőtteknek pedig tükör, amelyben önmagukra ismerhetnek.

Fotók: elmenybirtok.hu/moly.hu/kollázs: Kárpátalja.ma

Mondik Márta

Kárpátalja.ma