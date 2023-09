Könyvajánló: Harkiv Hotel

„Ne hagyj el minket, remény,

e késő őszi aranyórában,

mikor elosztjuk a zsákmányt,

és kétségbeesetten feléljük

hazánk katonai raktáraiban

a szeretet tartalékait.”

(Részlet Szerhij Zsadan 2012-es Ezreddobok című verséből)

Háború, halál, katonák, és a kelet-európai életérzés – így foglalhatnánk össze a három évtizedet felölelő verseskötetet. Szerhij Zsadan verseiből idén napvilágot látott, magyar nyelvű gyűjteményt, a Harkiv Hotelt ajánljuk az olvasóknak.

A könyv 2023-ban a Jelenkor Kiadó gondozásában jelent meg, és kilenc ukrán nyelvű kiadványból állították össze. Felépítését tekintve öt részre bontható: egy bevezető írásból, három, időrendben egymást követő versciklusból és jegyzetekből áll. A műveket Vonnák Diána tolmácsolásában ismerhetjük meg.

A bevezetőt Osztap Szlivinszkij lembergi ukrán költő 2022-es írása Szerhij Zsadanról, akivel a háború kitörése után találkozott hol máshol, mint Harkivban. Szlivinszkij ebben azt írja, hogy a költő nem 2022-ben kezdte a háborús versek írását, hanem 2014-ben. Emellett kiemeli, hogy Zsadan a háború metaforáját már jóval a fegyveres konfliktus előtt is használta verseiben.

Ezt követően érkeznek a költő versei, előbb az 1995 és 2013 közötti termés, majd 2014-től 2021-ig, végül 2022-ből 3 költeménye.

A taglalás sem a véletlen műve úgy a történelmi eseményeket, mint a költő életútjának alakulását nézve. A költő 20-as és 30-as éveiben született verseiben mintha tudatosan készülne fel a rá váró időszakra. A verseket olvasva az emberben felerősödik a posztszovjet kelet-európai életérzés. Szó esik ukrán kultúrtörténelemről, oligarchákról, de egyszerű emberek hétköznapjairól is a ciklus 19 versében. Már itt jelentkeznek a halál, a háború, a katonaság vagy a pusztítás képei.

2014-ben kezdődött Donbaszban a terrorellenes hadművelet (ATO), vagyis a kelet-ukrajnai háború. A kötet gerincét adó ciklusába – kevesebb, mint 8 év alatti időszakból – 22 vers került.

„Megtanultunk úgy beszélni a múltról is, hogy tekintettel vagyunk a háborúra. Megtanultunk úgy tervezni, hogy számolunk a háborúval”

– olvasható a Már három éve a háborúról beszélünk című 2017-es versében.

Végül, az orosz–ukrán háború kitörése után született költemények következnek. Ebben a részben 3 vers szerepel. Beszédes az utolsó vers befejezése, amely jól keretbe foglalja a három ciklust:

„Este van. Ideje megvédeni magunkat. Ideje nem félnünk” ([Úgy kellett történnie, hogy az égen a vágások közt] 2022).

Három ciklus, ami folytonosságot képvisel. A halál és háború metaforája 2014-től kezdődve nem csupán motívum, hanem a véres valóság.

Végül a Jegyzetek rovatban a versekhez ad történelmi támpontokat vagy egyéb kiegészítő információt Zsadan.

A tollforgatóa háború kitörésekor Harkivban maradt, önkéntes munkát végez és támogatói kampányokkal foglalkozik.

A verseskötetet azoknak ajánljuk, akik kíváncsiak egy ukrán művész világára, akire „rázárult a történelem”. Bár az alkotások főleg Kelet-Ukrajnát mutatják be, ahol jelen pillanatban is véres harcok folynak, mégis egy kollektív kelet-európai érzetet ad. A magunkénak érezhetjük Zsadan sorait többszáz kilométerre Harkivtól: Kárpátalján, de akár Budapesten is.

A Harkiv Hotel minden nagyobb magyarországi könyvesboltban kapható.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja.ma