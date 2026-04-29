Könyvajánló: Rómeó és Júlia

Ha egy időtlen, szenvedélyes és drámai szerelmi történetet keres, akkor William Shakespeare Rómeó és Júliája kihagyhatatlan. A mű az angol reneszánsz dráma egyik legismertebb alkotása.

A történet középpontjában két fiatal, Rómeó és Júlia áll, akik két ellenséges veronai család sarjai. Találkozásuk úgymond villámcsapásszerű: azonnal egymásba szeretnek, és titokban össze is házasodnak. Szerelmük azonban eleve veszélyben van, hiszen a Montague és Capulet családok közti gyűlölet beárnyékolja boldogságukat. A fiatalok ugyanakkor minden akadály ellenére ragaszkodnak egymáshoz, de döntéseik – amelyek sokszor hirtelenek és meggondolatlanok – tragikus láncolatot indítanak el. Párbajok, száműzetés, félreértések sora és egy végzetes időzítés vezetnek el a történet megrázó befejezéséhez.

A mű izgalmát ugyanakkor nem csak a cselekmény adja, hanem az érzelmek intenzitása is: a szenvedély, a lázadás, a dac és a remény mind végletekig feszítik a történetet. Shakespeare nyelvezete költői és erőteljes, a híres erkélyjelenet pedig az irodalom egyik legismertebb szerelmi pillanata. − Bevallom, nekem ez a kedvenc jelenetem a műben.

Ha egy igazán megrázó és gondolatébresztő klasszikust szeretne a kezébe venni, a Rómeó és Júlia remek választás.

M.M.

