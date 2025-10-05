Könyvfesztivált szerveznek Ungváron

A megyeközpontban Kniha Feszt 2025 néven jelentős könyves esemény nyílik meg október 24-én. A tervek szerint számos könyvbemutató és szerzői est várja majd a látogatókat, illetve új kiadványok beszerzésére is lehetőség lesz – olvasható a PMG.ua hírportálon.

Az idei Kniha Feszt társszervezője az Ukrán Nemzeti Gárda, így a könyvek szerelmesei vásárlásukkal a hadsereget is támogathatják.

A rendezvénynek a Bagolyvár (Szovine hnyizdo) pincehelyiség, történelmi-kulturális központ ad otthont (Rákóczi u. 2.). A fesztivál kijevi idő szerint 10.00 és 17.00 között várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes.

