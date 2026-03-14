Kossuth-díjat kapott Pál István Szalonna és Bandája

Magyarország köztársasági elnöke a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából kitüntetéseket adományozott. Kossuth-díjban részesült többek között Pál István Szalonna és Bandája.

A viski származású Liszt Ferenc-díjas magyar népzenész és zenekara a Facebookon közzétett köszönte meg a díjat.

„Szavakkal nehéz kifejezni, mit jelent ez számunkra. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik végigkísérték az utunkat: a mestereinknek, a családjainknak, a barátainknak, kollégáinknak és mindenkinek, aki hallgatja és szereti a muzsikánkat. A népzene számunkra nemcsak hivatás, hanem életforma, örökség és küldetés. Nap mint nap dolgozunk azon, hogy ezt a kincset megtartsuk és továbbadjuk, úgy ahogyan mi is kaptuk az előttünk járóktól”

– írták bejegyzésükben.

A kitüntetettek névsora:

Kossuth-nagydíjat kapott:

KURTÁG GYÖRGY Wolf-díjas, kétszeres Kossuth- és háromszoros Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, zongoraművész, kiváló és érdemes művész,

MELOCCO MIKLÓS, a nemzet művésze, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, érdemes művész, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Kossuth-díjat kapott:

CSUPÓ GÁBOR JÁNOS többszörös Emmy-díjas animációsfilm- és élőszereplősfilm-rendező, producer, zenész,

FISCHL MÓNIKA Liszt Ferenc-díjas énekes, színművész,

GÁSPÁR TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes művész,

GYÖNGYÖSI LEVENTE Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, érdemes művész,

KISFALUDY ANDRÁS Balázs Béla-díjas rendező, producer, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

LACKFI JÁNOS Babérkoszorú és József Attila-díjas író, költő,

NEMCSÁK KÁROLY Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

PATAKY ATTILA énekes, dalszövegíró, az EDDA Művek frontembere,

ROBERT LANTOS film- és televíziós producer,

RÚZSA MAGDOLNA Máté Péter-díjas énekes, dalszerző, szövegíró,

SZURCSIK JÓZSEF Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt rektorhelyettes,

TÓTH ERZSÉBET Babérkoszorú és József Attila-díjas költő, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Kossuth-díjat kapott megosztva:

PÁL ISTVÁN „SZALONNA” Liszt Ferenc-díjas népzenész, kiváló és érdemes művész, a Szalonna és Bandája zenekar művészeti vezetője, a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagja,

PÁL ESZTER Liszt Ferenc-díjas népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

DOÓR RÓBERT népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

GERA ATTILA klarinétművész, népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

GOMBAI TAMÁS népzenész, egyetemi adjunktus, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

KARACS GYULA népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja,

ÜRMÖS SÁNDOR FERENC népzenész, a Szalonna és Bandája zenekar tagja

Magyarország számára kivételesen értékes, a Kárpát-medence zenei örökségét itthon és a nagyvilág legrangosabb helyszínein egyaránt méltó módon és nagy sikerrel képviselő, a magyar kulturális identitást és a népzene társadalmi megbecsültségét erősítő művészi munkája elismeréseként.

Az MTI cikke nyomán