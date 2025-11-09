Kárpátaljai művészek részesültek ukrán elnöki kitüntetésben

Ukrajnában november 9-én ünneplik a kultúra dolgozóinak és a népművészet mestereinek napját. Ebből az alkalomból Volodimir Zelenszkij elnök kitüntetéseket adott át az ország kulturális és művészeti életét alakító személyiségeknek. Többek közt két kárpátaljai művész is elismerést vehetett át – írja Miroszlav Bileckij, megyénk kormányzója a Facebookon.

Az Ukrajna Érdemes Művésze címet kapta Rudolf Dzurinec színművész, rendező, a Seregi Fivérek Kárpátaljai Megyei Ukrán Zenei-Drámai Akadémiai Színház művészeti vezetője.

Ukrajna elnöke a Bölcs Jaroszláv Fejedelem Édemrend V. fokozatát adományozta Henagyij Dibovszkij rendezőnek, a mariupoli Donyeck Megyei Drámai Akadémiai Színház művészeti vezetőjének. Az általa vezetett intézmény a háború kitörése után Kárpátaljára tette át székhelyét.

Miroszlav Bileckij bejegyzésében gratulált a kitüntetett művészeknek, és a kultúra fontosságát hangsúlyozta, mely Ukrajna számára ma a küzdelem egyik identitást őrző eszköze is. Egyben köszönetet mondott mindenkinek, aki a jelen körülmények közepette folytatja az alkotást, a kultúra ápolását.

