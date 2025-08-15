Az ungvári festő, akit Mozartról neveztek el

Százötven évvel ezelőtt született Rottmann Mozart festő, grafikus.

Ungváron látta meg a napvilágot 1875. augusztus 15-én nagycsaládban. Édesapja, Jakab Józsua köszörűmester volt. Fiát nem véletlenül nevezte el ilyen különlegesen: apja nagy tisztelője volt a zenének, ezért nevezte el gyermekét Wolfgang Amadeusról.

Rottmann Mozart tehetsége már gyermekként megmutatkozott. Tanulmányait szülővárosában végezte, ahol a rajzolás alapjait is elsajátította. Innen indult el Budapestre, ahol a képzőművészeti akadémián mélyítette ismereteit. Később Münchenben élt négy évig, Hollósy Simon és Wagner Sándor tanították, majd visszatért a magyar fővárosba. Berger és Rumpler is a mesterei voltak.

Érdekesség, hogy nem csupán apja volt a zene szerelmese, de ő maga sem volt közömbös iránta: a festészet mellett Bécsben a konzervatóriumban zenét is tanult.

A nagy munkabírású festő kora elismert művésze volt, kezei közül portrék és zsánerképek kerültek ki.

A századforduló elejétől kezdve állított ki a Műcsarnokban és a Nemzeti Szalonban, majd nemzetközi tárlatokon is sikereket ért el. 1910-től állított ki aktívan Budapesten, Bécsben, Prágában és Münchenben. Mintegy 12 évet élt az Amerikai Egyesült Államokban.

Felesége, Rein Eszter volt, aki 1945-ben halt meg 71 éves korában.

Művészetére a klasszicizmus és a realizmus jellemző. Képei ott vannak a Magyar Nemzeti Galériában, Debrecenben a Déri Múzeumban, továbbá külföldi és magánképtárakban.

Rottmann Mozart 85 éves korában, 1961. július 20-án hunyt el, a Dalton Jewish Cemeteryben temették el.

Munkásságának egy része ide kattintva tekinthető meg.

Forrás: Kárpátaljai magyar képzőművészek arcképcsarnoka

Nyitókép kollázs: Kárpátalja.ma, fotók forrása: Brovdi Art