23 éve hunyt el Ilku Marion József

23 évvel ezelőtt hunyt el Ilku Marion József kárpátaljai festő, grafikus, karikaturista.

Ungváron született 1933. május 27-én. Tanulmányait helyben végezte. Tanulmányait 1947-ben az Ungvári Iparművészeti Szakközépiskolában kezdte, amit 1952-ben fejezett be. Itt Boksay József, Koczka András, Kontratovics Ernő és Manajló Tivadar voltak a mesterei.

A szakközépiskola után Lembergben tanult tovább az iparművészeti főiskolán Dovbusinszkij Danilo és Szelyszkij Roman mestereknél. 1958-ban kapott diplomát. Három évvel később belépett az Ukrán Képzőművészeti Szövetségbe.

Saját stílusára a ’60-as években talált rá.

A Lembergi Képzőművészeti Akadémián tanított 1982-től, majd docens lett.

A művészet mellett aktív közéleti szerepe volt.

1989-ben a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének alapítói között volt, a szervezet tagja volt haláláig. Ugyancsak alapítója volt 1991-ben az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetségnek, valamint választmányi tagja volt a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság – Anyanyelvi Konferenciának.

Ilku Marion József 1964-től 2000-ig megfordult a kárpátaljai művésztelepeken kívül Grúziában, Lettországban, Magyarországon és Oroszországban. Élete során a közéleti szereplőkről készített karikatúráit albumban jelentette meg.

Művészetéről Prihogyko Duska azt írta, hogy Ilku Marion József saját képi világot teremtett,

„amely a valóság és a képzelet, a konkrétumok és az absztrakció határán található. A kompozíciók képi nyelve, stílusa az utóbbi évek folyamán új jegyekkel gazdagodott: a korábbi művek visszafogott színskáláját az intenzív színek kontrasztjai váltották fel, amelyek az energikusan és mozgalmasan megfestett képsíkokkal együtt nagy kifejezőerőt és expresszivitást kölcsönöztek műveinek.”

Ilku Marion József életének 70. évében, 2003. január 25-én hunyt el Lembergben gyomorrák következtében.

