83 éve született Cseh Tamás magyar zenész, dalszerző, korának meghatározó művésze. Barátjával és szerzőtársával, Bereményi Gézával megannyi híres dalt szereztek, köztük a Budapest, a Csönded vagyok, a Minden álmomban vagy a Széna tér.

Budapesten született 1943. január 22-én, Tamás Zsolt névre keresztelték. Gyermekkorát Tordason, Fejér megyében töltötte. Édesapja hadifogságból menekült, a hatóság nem egyszer éjjel verte fel a családot és tartott házkutatást náluk. Egy erdőszéli szükséglakásba telepítették ki őket.

Az 1956-os forradalom után költöztek vissza a magyar fővárosba, így gyermekkorának meghatározó momentuma volt a tanyasi élet mellett a lerombolt Budapest is.

Fiatalkorának fontos élménye volt az indián kultúra iránti érdeklődése.

Társaival a Gellért-hegyen próbálták ki az indiánok életét, saját maguknak készítettek szerszámokat. Eleinte csak barátok csatlakoztak a titkos játékhoz, később ismeretlenek is. A Néprajzi Múzeumban próbáltak kutatni az indiánok életével kapcsolatban. Megismerkedtek a „dunai indiánokkal” is. Mint az indián törzsekben szokás, tulajdonságok alapján adtak maguknak nevet, így lett Cseh Tamás neve Füst a szemében. Ezen élményei is visszaköszöntek későbbi művészetében.

A József Attila Gimnáziumban érettségizett 1961-ben, majd a Budapesti Tanítóképző Intézetben diplomázott 1965-ben. A Perkátai Általános Iskolában helyezkedett el tanítóként, 1966 és 1968 között nevelőként dolgozott budapesti diákotthonokban. Az Egri Tanárképző Főiskolán rajztanári oklevelet szerzett, ezután az Üllői úti 118-as általános iskolában dolgozott rajztanárként. Eközben a Magyar Képzőművészeti Főiskola Rendkívüli Tagozatán középiskolai tanári diplomát szerzett 1972-ben.

Bereményi Gézával 1970–1971 fordulóján ismerkedett meg. Alig pár hónap alatt írtak meg több száz dalt, amelyeket eleinte csakis szűk körben adtak elő. Egy dala Jancsó Miklós Még kér a nép című filmjében is hallható.

1972-ben kis híján külföldön maradtak, végül mégis a hazatérés mellett döntöttek, és a Huszonötödik Színházban debütáltak egy pódiumműsorban.

Előadóművészi karrierjét mégis az 1973. március elsejei „a Dal nélkül” esttől számítják.

Ekkoriban az Ad Libitum együttessel lépett fel (akikkel később a Vörös oltár és a Még kér a nép színpadi változatában is felléptek).

Az előadásra a közönség azonnal felkapta a fejét, hiszen a „slágergyár” sémái helyett teljesen mást, közelit, valódit kaptak. Ahogyan több elemző írta, Cseh Tamás és Bereményi Géza dalai egy generáció életérzését és hiányát mutatták be.

A Cimbora televíziós gyerekműsor főcímdalát Cseh Tamás énekelte fel, sokszor szerepelt is a műsorban. 1974-ben Elek Judit filmet készített vele Az első fénykép címmel.

Működési engedélyt 1974 februárjában kapott dal- és sanzonénekes kategóriában. Megfordult egyetemi rendezvényeken és falusi művelődési házakban egyaránt, ennek ellenére mégsem kaptak engedélyt albumra 1975-ben.

Másik Jánossal való megismerkedéséből született meg a Levél nővéremnek előadásuk, ami 1977-ben hanglemezen is megjelent. A második album a következő évben jelent meg, Antoine és Désiré címmel, amit a Fehér babák takarodója követett.

Császár Bíró Évával 1980-ban házasodott össze, első gyermekük, András 1981-ben született meg. Második lányuk, Borbála 1989-ben született.

1981-ben jelent meg a Műcsarnok-album, két évvel később pedig a Frontátvonulás.

Közben a Huszonötödik Színház a Népszínház része lett. Cseh Tamás az alakuló Katona József Színházhoz ment át. Itt az Ahogy tetszikben lépett fel, majd a Bereményi által írt Jóslatot adták elő, ami hanglemezen is megjelent, igaz, jócskán kisebb terjedelemben. 1987-ben jelent meg az Utóirat című album, egy évvel később pedig a Mélyrepülés.

1982 és 1989 között Cseh és Bereményi nem dolgoztak együtt, a visszatérés 1990-ben az Új dalokkal debütált. 1992-ben adták elő a Frontátvonulás folytatását, a Nyugati pályaudvart, ami 1993-ban lemezen is megjelent. Ugyancsak 1993-ban Liszt Ferenc-díjas lett, és elnyerte a Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztjét.

1994-ben adták ki a Levél nővéremnek 2.-t. Két évvel később mutatták be A telihold dalai című estet, egy évvel később pedig az albumját. Ezzel az esttel zárult a Katona József Színházban töltött időszaka 1998-ban. Ugyanebben az évben Bereményivel együtt Pro Urbe-díjat kaptak.

1999-ben előadássorozatot indítottak Összes dalok időrendben címmel.

A róla szóló dokumentumfilm 2001-ben került a vászonra, ugyanebben az évben Kossuth-díjjal, ismerték el. 2004-ben új önálló estje volt A véletlen szavai címmel, és megjelent Az igazi levél nővéremnek album (Másik Jánossal), valamint az Ady-lemeze is.

2006-ban tüdőrákkal diagnosztizálták, ez év augusztusán tartotta utolsó koncertjét, Másik Jánossal.

Életének utolsó évében, 2009-ben Magyar Örökség díjas lett.

Cseh Tamás 2009. augusztus 7-én hunyt el, 66 éves korában. Temetését augusztus 27-én tartották, többezren búcsúztatták a Farkasréti Temetőben.

2013-ban szobrot állítottak róla a Gellért-hegyen.

Nyitókép: Fortepan/Vadász Ágnes