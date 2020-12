A kisded jászolánál

Nagy gonddal készítette el saját betlehemét a Hagyományok Háza. A műhelymunkáról a közmédia is részletesen beszámol vasárnap a Folkudvar című műsorban. A kezdeményezés részleteit Legeza Márta, az Intézmény közművelődési munkatársa foglalja össze.

„A Hagyományok Háza idén saját betlehemet készített. A műhelymunka koordinátoraként a kézműves szakoktatókat és tanítványaikat vontuk be a munkába. Így az elkészült betlehem kilenc ügyes alkotó kezét dicséri. Nagyon nagy élményt adott számomra a csapatban dolgozni, hiszen mindenki lelkesedett, sajátjának érezte az ügyet. Természetesen én sem tétlenkedtem, számomra is jelentős feladatot jelentett összefogni a csapatot; összehangolni a különféle anyagokat, színeket, formákat, textúrákat.

A betlehemezés a karácsonyi ünnepkör egyik legelterjedtebb és legismertebb színjátékszerű szokása a Kárpát-medencében. Többszereplős, dramatikus játék, amelynek legfőbb kelléke a templom- vagy barlangalakú betlehem, amit többnyire házilag, néhol asztalossal készíttettek. A betlehem mérete változó volt, nemegyszer a méteres magasságot is elérte, sőt meghaladta azt. Számos példa állt előttünk, de mi egy különleges, egyedi betlehemet kívántunk varázsolni. Alkotásunk is eléri az egyméteres magasságot, egy asztalos készítette el a zárható-kitáruló szárnyat. Középen található a Szent Család az állatokkal, a háromkirályok, a három pásztor. Nem ragaszkodtunk a hagyományos formához, olyan együttest képzeltünk el, amiben sokan lelik örömüket. Közös, élettel teli, kedves alkotásra, együtt gondolkodásra törekedtünk, az ötleteket megvitattuk közösen. Olyan fontos szempontokat vettünk figyelembe, mint a hordozhatóság, a hosszú élettartam és a jó tárolhatóság. Így az elkészült alkotást a Magyar Állami Népi Együttes – akár egy betlehemes játék kellékeként is – használhatja útjai során. Sajnos a járvány miatt online tudjuk bemutatni művünket, a videóban megszólalnak az alkotók, s műhelytitkokat osztanak meg a nézőkkel. Bízunk benne, hogy jövőre a látogatók személyesen is megtekinthetik a betlehemet az intézmény átriumában.”

Adás: Folkudvar, vasárnap 7.30 (M5)

Az online változat karácsony előtt tekinthető meg a Hagyományok Háza honlapján: https://hagyomanyokhaza.hu/hu