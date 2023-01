A magyar kultúra és az ukrán egység napját méltatta a P. Frangepán Katalin Gimnázium

Nemcsak a nyelvében, hanem hagyományaiban is él a nemzet.”

/Bálint Sándor/

A P. Frangepán Katalin Gimnázium magyar tannyelvű magánóvoda és iskolahálózat nevelési programjának szerves része a hagyományápolás. Az intézmény munkatársai minden évben január 22-én a gyermekekkel együtt emlékeznek meg a magyar kultúra napjáról is. Tiszteletben tartva, hogy az adott területeken több nemzetiség találkozása figyelhető meg.

A jeles napot 1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.



Az intézmény kötelességének tekinti, hogy megismertessék a gyermekeket ezekkel a szellemi értékekkel, s ezáltal a magyar nép történelmét és kultúráját is bemutathassák a növendékeknek. A magyar kultúra mellett ugyanakkor az ukrán nemzeti értékekkel is foglalkoznak és párhuzamosan fejlesztik a gyermekek ismeretét. Január 22-én így az ukrán egység napjáról is megemlékeztek.

Ukrajna egységének napját minden év január 22-én ünnepeljük, az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-Ukrán Népköztársaság 1919-es egyesülésére emlékezve.

Az ünnepnapok apropóján himnusszal és versekkel emlékeztek a növendékek.

Kárpátalja.ma