Elbúcsúztatták Danilov Mikola őrmestert
A Beregszászi kistérség közössége május 10-én végső búcsút vett Danilov Mikola 1969-ben született őrmestertől, aki Ukrajna védelmében teljesített szolgálatot.
A Nagybaktai Elöljárói Körzet lakosát hozzátartozói, katonatársai, a helyi önkormányzat képviselői, valamint a közösség tagjai kísérték utolsó útjára.
Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője közösségi oldalán fejezte ki részvétét az elhunyt katona családjának. Bejegyzésében hangsúlyozta: Danilov Mikola bátor helytállása és áldozatvállalása örökké megmarad a közösség emlékezetében.
„A városi tanács, a képviselő-testület és a végrehajtó bizottság nevében őszinte részvétemet fejezem ki elhunyt védőnk hozzátartozóinak” – írta a kistérség vezetője.