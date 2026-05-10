Felújított kultúrházat avattak Nagyberegen

Ünnepélyes keretek között adták át a felújított nagyberegi kultúrház dísztermét május 8-án. A rendezvényt anyák napi ünnepséggel kötötték egybe, így az esemény egyszerre szólt a közösségi összefogásról, a kultúra megőrzéséről és a jövő generációinak támogatásáról.

A kárpátaljai kultúrházak állapota ma rendkívül eltérő képet mutat: míg egyes intézmények még mindig a szovjet korszak örökségét hordozzák, mások nemzetközi támogatásoknak és helyi összefogásnak köszönhetően modern közösségi terekké válhatnak. A nagyberegi kultúrház felújítása is ilyen együttműködés eredményeként valósult meg.

A beruházás a település magyarországi testvérvárosának, Pécsváradnak a támogatásával indult el, majd a helyi vállalkozók és civilek is bekapcsolódtak a munkálatokba. Ennek eredményeként a díszterem teljes körűen megújult, és a jövőben kulturális rendezvények, kézműves foglalkozások, közösségi programok és tanácsülések helyszíneként szolgálhat.

az ünnepségen elmondta: a felújítás első lépés volt egy nagyobb fejlesztési folyamatban.

A támogatás önmagában nem lett volna elegendő a teljes beruházásra, de fontosnak tartottuk, hogy elkezdjük a munkát. Kistérségünkben a kultúrházak állapota rendkívül rossz, ezért vállalkozók és támogatók segítségével közösen fogtunk hozzá a fejlesztéshez – fogalmazott.

Hozzátette: céljuk nem csupán egy terem felújítása, hanem egy olyan korszerű közösségi tér kialakítása, ahol a helyiek komfortos környezetben szervezhetnek rendezvényeket, iskola utáni foglalkozásokat és közösségi eseményeket.

Az ünnepség kulturális műsorral folytatódott. Fellépett a Nagyberegi Napraforgó csoport, amely meghitt anyák napi előadással köszöntötte az édesanyákat és nagymamákat, valamint a KárpátHáz Alapítvány Kígyósi Szederinda néptánccsoportja is, amely nagy sikert aratott a közönség körében.

Az eseményen jelen volt is, aki hangsúlyozta: szervezetük számára kiemelten fontos a nagyberegi kistérség kulturális támogatása.

Elismerés illeti a nagyberegi közösséget azért, hogy ilyen nehéz időkben is a kultúrába és a gyermekek jövőjébe fektetnek. Helyet biztosítanak a fiataloknak ahhoz, hogy megőrizhessék és továbbadhassák saját hagyományaikat – emelte ki.

A KárpátHáz képviselői azt is jelezték, hogy a jövőben aktívan részt kívánnak venni a település kulturális életében, többek között néptánccsoportok szervezésével és további közösségi programok támogatásával.

A szervezők külön köszönetet mondtak mindazoknak, akik hozzájárultak a beruházás megvalósításához, köztük Tóth László református lelkipásztornak, Antoni Vjacseszlávnak, Trikur Ferencnek, Dobránszki Mihálynak, Bodnár Bélának, Dudics Péternek, Tóth Árpádnak és Homoki Józsefnek, valamint a Napenergia Farm vezetőjének és Hudoján Sándornak.

Az ünnepség részeként három többgyermekes édesanyát egy teljes napos családi kikapcsolódással ajándékoztak meg a Pacsirta termálfürdőbe.

A kistérség vezetése megerősítette: hosszú távú céljuk az egész épület teljes felújítása, hogy a kultúrház a lehető legszélesebb körben szolgálhassa a helyi és környékbeli lakosokat.

Nagybereg az elmúlt évtizedekben a régió egyik meghatározó kulturális központjává vált, amelyhez a népi hagyományőrzés, a Nagyberegi Tájház és a Tulipán Tanoda működése is jelentősen hozzájárul.

