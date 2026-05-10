Tíz év után a legjobb eredményt érte el Ukrajna az UEFA-koefficiensranglistán
Az ukrán klubcsapatok befejezték szereplésüket a 2025/2026-os európai kupaszezonban, és az ország az elmúlt tíz év legjobb eredményét érte el az UEFA-koefficiensranglistán.
Bár a donyecki Sahtar az utolsó két mérkőzésén már nem tudott újabb pontokat szerezni Ukrajnának, a csapat, valamint a Dinamo Kijev teljesítménye összesen 8,312 pontot hozott az országnak az idény során. Ennél jobb eredményt az ukrán klubok legutóbb a 2015/2016-os szezonban értek el, amikor 9,800 ponttal zártak. Összehasonlításképpen: az előző idényben mindössze 3,6 pontot gyűjtöttek.
Az idei eredménynek köszönhetően Ukrajna megőrizte a szezon elején elfoglalt 23. helyét az UEFA országok közötti rangsorában.
A koefficienslista élén továbbra is Anglia áll, amelynek három klubja is bejutott az európai kupasorozatok döntőjébe. Az UEFA-ranglista első tíz helyezettje május 8-i állás szerint:
- Anglia – 118,964 pont
- Olaszország – 99,946
- Spanyolország – 97,046
- Németország – 92,902
- Franciaország – 83,355
- Portugália – 73,166
- Hollandia – 67,929
- Belgium – 62,250
- Törökország – 51,875
- Csehország – 48,525
A kedvező helyezésnek köszönhetően Ukrajna a következő idényben négy csapattal indulhat az európai kupaporondon. Az ukrán bajnok a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában kezdi meg szereplését, míg az Ukrán Kupa győztese az Európa-liga selejtezőjének első körében kapcsolódik be a küzdelmekbe. Az Ukrán Premier Liga további két legerősebb együttese pedig a Konferencia-liga selejtezőjében indulhat.