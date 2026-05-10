Tíz év után a legjobb eredményt érte el Ukrajna az UEFA-koefficiensranglistán

Az ukrán klubcsapatok befejezték szereplésüket a 2025/2026-os európai kupaszezonban, és az ország az elmúlt tíz év legjobb eredményét érte el az UEFA-koefficiensranglistán.

Bár a donyecki Sahtar az utolsó két mérkőzésén már nem tudott újabb pontokat szerezni Ukrajnának, a csapat, valamint a Dinamo Kijev teljesítménye összesen 8,312 pontot hozott az országnak az idény során. Ennél jobb eredményt az ukrán klubok legutóbb a 2015/2016-os szezonban értek el, amikor 9,800 ponttal zártak. Összehasonlításképpen: az előző idényben mindössze 3,6 pontot gyűjtöttek.

Az idei eredménynek köszönhetően Ukrajna megőrizte a szezon elején elfoglalt 23. helyét az UEFA országok közötti rangsorában.

A koefficienslista élén továbbra is Anglia áll, amelynek három klubja is bejutott az európai kupasorozatok döntőjébe. Az UEFA-ranglista első tíz helyezettje május 8-i állás szerint:

Anglia – 118,964 pont

Olaszország – 99,946

Spanyolország – 97,046

Németország – 92,902

Franciaország – 83,355

Portugália – 73,166

Hollandia – 67,929

Belgium – 62,250

Törökország – 51,875

Csehország – 48,525

A kedvező helyezésnek köszönhetően Ukrajna a következő idényben négy csapattal indulhat az európai kupaporondon. Az ukrán bajnok a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában kezdi meg szereplését, míg az Ukrán Kupa győztese az Európa-liga selejtezőjének első körében kapcsolódik be a küzdelmekbe. Az Ukrán Premier Liga további két legerősebb együttese pedig a Konferencia-liga selejtezőjében indulhat.

Kárpátalja.ma