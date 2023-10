A nap hajnalban felvirradt, 13 gyertyaláng pedig kialudt Aradon – megemlékezések Kárpátalján

Szabadságunk megőrzése és védelme küzdelmes feladat, nem magától értetődő, óvnunk és védelmeznünk kell az elkövetkező évszázadok során is. Egyetlen magyar sincs egyedül. Egyforma figyelemmel viseltetünk minden magyar iránt, bárhová sodorta is őket a történelem. Itt vagyunk Önökkel Kárpátalján. Kiállunk a kárpátaljai magyarok mellett az Ukrajnában zajló háború közepette is. Támogatjuk szervezeteiket, oktatási intézményeiket, közösségeiket, egyházaikat, hogy megőrizzék és továbbadják magyar identitásukat. Összetartozunk! – mondta el Panyi Miklós.