Az anyanyelvet ünnepeljük február 21-én

Február 21-én méltatjuk az anyanyelv nemzetközi napját. 1999-ben ezen a napon hozott határozott az UNESCO (Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) közgyűlése ennek kapcsán.

Többek között a nyelvi sokszínűségre és gazdagságra hívták fel a figyelmet, illetve a veszélyeztetett nyelvek védelmét is szorgalmazták a világnap létrehozásával.

Ma mintegy hatezer nyelvet beszélnek, ám legalább felét a kihalás veszélye fenyegeti.

A becslések szerint havonta két, őshonos lakosok által beszélt nyelvvel szegényedik a világ.

Egy nyelvet utolsó beszélőjének elhalálozása után szinte lehetetlen újjáéleszteni, éppen ezért az UNESCO a százezer beszélő alatti nyelveket veszélyeztetettnek nyilvánította.

Az UNESCO a világnappal az 1952-es dakkai tüntetés előtt tiszteleg, amikor a Pakisztán részét képező Bangladesben a bengáliak felemelték a hangjukat anyanyelvük mellett, mivel az állam csak az urdut ismerte el hivatalos nyelvként. A tüntetőket a rendőrség verte szét, eközben öt embert meg is öltek. Bangladesben ez a nap így a bengáli nyelvi mozgalom napja is. Banglades kérésére datálták az anyanyelv világnapját február 21-re, amit először 2000-ben ünnepeltek meg.

Anyanyelvünket, a magyart mintegy 15 millióan beszélik, amibe nem csupán az anyanyelvi beszélőket számítják bele.

A magyar a világon a 62., Európában a 14. helyet foglalja el a beszélők számát figyelembe véve.

Magyarországon és az Európai Unión kívül a Vajdasági Autonóm Tartományban hivatalos nyelv, Ausztriában és Szlovéniában pedig regionális nyelvként tartják számon.

