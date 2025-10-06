Az aradi vértanúkra emlékeztek a Perényi Kultúrkúriában

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Alapszervezetének rendezésében az aradi vértanúkról, valamint báró Perényi Zsigmondról emlékeztek meg a Beregardói Perényi Kultúrkúriában október 6-án.

A rendezvény kezdetén Molnár D. István, a beregszászi alapszervezet elnöke hívta fel a figyelmet annak a fontosságára, hogy nemzetünk történelmére és annak kiemelkedő alakjaira mindenkor emlékeznünk kell.

Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja felidézte az aradi tizenhármak és Batthyány Lajos tragikus, de egyben példaértékű sorsát.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere kiemelte, hogy a mai egy gyásznap, azonban e napnak nem csupán a tragikus jelentőségét kell hangsúlyoznunk, hanem azt is, hogy tettükkel hatalmas bátorságról és céltudatosságról tettek tanúbizonyságot.

A felszólalások között Mandzák Rebeka, a Kárpátaljai Magyar Líceum, valamint Huszár Noémi, a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum tanulója, előadásukkal segítették az október 6-i történések, valamint báró Perényi Zsigmond alakjának felidézését.

Orbán Viktória

Kárpátalja.ma