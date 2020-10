Bethlen-nap helyett koszorúzás Huszton

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet 2013 óta adózik hagyományőrző rendezvénnyel Bethlen Gábor emlékének. Idén a vírushelyzet nem tette lehetővé a fesztivál megvalósítását, így Kölcsey Ferenc Huszt című emléktáblájánál tartottak megemlékezést október 4-én.



Bethlen Gábor 1613. október 23-án került Erdély élére. Egy évtized leforgása alatt sikerült európai jelentőségűvé emelnie a kifosztottan megörökölt kis országát. 1629-ben bekövetkezett haláláig nemcsak Erdély függetlenségéért küzdött, de a kultúrát, az oktatást is támogatta.



1622-ben a császárral kötött különbéke értelmében 7 magyar vármegye (Szabolcs, Szatmár, Ugocsa, Bereg, Zemplén, Borsod, Abaúj), valamint Tokaj, Munkács és Ecsed vára is az ő birtokába került.



Dr. Orosz Ildikó, a PCS elnöke beszédében felelevenítette az első Bethlen-nap előzményeit, nehézségeit, legfontosabb pillanatait.



– emelte ki.

– Minden évben azért gyűlünk össze Huszton, hogy Bethlenre emlékezzünk. Jelmondatával élve: „Nem mindig lehet megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet.” Ebben az évben tőlünk sok telik. Most újra választások lesznek, és a husztiakon is múlik, hogy minden mesét elhisznek-e, vagy azokra fognak szavazni, akik eddig is bebizonyították, hogy a városért, a megyéért, a magyar közösségért tesznek.