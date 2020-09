Csendes koszorúzás az ungvári várban

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet negyedik éve tiszteleg hagyományőrző rendezvénnyel Bercsényi Miklós és felesége, Csáky Krisztina emléke előtt. Idén, a járványügyi helyzet miatt, azonban csendes koszorúzással emlékeztek meg az aranysarkantyús vitézről és feleségéről szeptember 20-án az ungvári várban.

Bercsényi Miklós Rákóczi Ferenc leghűségesebb embereként állt ki a szabadságért. Követte a Nagy Fejedelmet. Áldozatot hozott a saját népéért, mely abban az időben is szlovákokból, magyarokból, ruszinokból állt. A gróf a kor legműveltebb emberei közé tartozott, ahogy felesége, Csáky Krisztina is.

Bercsényi László, Bercsényi Miklós fia Franciaországba emigrált, és ott hozta létre a francia huszárságot. A három magyar huszárezred közül az egyik a mai napig is a Bercsényi nevet viseli, és indulója is a magyar nyelvű Gyönge violámnak letörött az ága… kezdetű ének, melyet magyar nyelven énekelnek. Vezényszavaik is magyar nyelvűek. A gyülekező alatt ezt az indulót hallhatták a megjelentek.

Az eseményen Mihajlo Delehan, a Lehoczky Tivadar Kárpátaljai Honismereti Múzeum megbízott igazgatója egyedi oklevelet adott át Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének, valamint Orosz Ildikó, a PCS elnökének.

A jelenlévők miután elhelyezték az emlékezés koszorúit a gróf és felesége mellszobránál, a szervezők a város főterén videós képösszeállítást vetítettek le az elmúlt évek BercsényiFesztjéről.

