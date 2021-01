Csöndes főhajtás Petőfi szobránál – Nemzet, hűség, megmaradás

Idén a beregszásziak csöndes főhajtással emlékeztek meg Petőfi Sándor születésnapjáról lánglelkű költőnknek a Vérke partján felállított szobránál. A 198 esztendővel ezelőtt világra jött költőóriás nem csupán gyönyörű verseivel alkotott maradandót. Azzal, hogy fegyverrel a kézben harcolt a nemzet szabadságáért, példát mutatott hősiességből, bátorságból, az őt felnevelő közösség iránt érzett felelősségből. Ezekre az erényekre a mostani nehéz időkben nekünk is nagy szükségünk van.

A régiek úgy tartották, hogy amiképpen az ember az újévet kezdi, az elkövetkező hetekben és hónapokban olyan lesz a folytatás is, mondta a koszorúzás után a sajtó képviselőinek Molnár D. István, a KMKSZ beregszászi szervezetének elnöke.

Mi, magyarok, éljünk bármelyik részén a földgolyóbisnak, az új év beköszönte után elénekeljük a himnuszt, ezzel Isten áldását kérve családunkra, nemzetünkre és az előttünk álló napok küzdelmeire. A mögöttünk hagyott hónapok során megpróbáltatásokból bőven kijutott a kárpátaljai magyaroknak, s biztosak lehetünk benne, hogy a 2021-es esztendő sem lesz könnyű. De mi állunk elébe a kihívásoknak és próbatételeknek.

Ezért is fontos emlékezni a nagy elődökre, akiknek a személyes példájából sok erőt meríthetünk. Petőfi nagysága abban is lemérhető, hogy verseivel hitet tudott adni az egész nemzetnek a szabadságért folytatott küzdelméhez. Mi pedig identitásunk, lelki összetartozásunk erősítéséhez meríthetünk erőt verseiből, egész életéből. Forradalmár költő emlékéhez akkor leszünk hűek, szellemi örökségét akkor visszük tovább megfelelő módon, ha a Petőfi által felmutatott erényeket mi magunk is gyakoroljuk, hangsúlyozta Molnár D. István.

Az alkalom a himnusz eléneklésével ért véget.

Kovács Elemér

Forrás: karpatinfo.net