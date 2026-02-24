Hat éve hunyt el Csukás István

Hat évvel ezelőtt hunyt el Csukás István, a Mirr-Murr, a kandúr, a Keménykalap és krumpliorr és Süsü, a sárkány szerzője. Meséin nemzedékek nőttek fel.

A népszerű költő, magyar ifjúsági- és gyermekíró Kisújszálláson született 1936. április 2-án. Édesapja kovácsmester volt. Hegedülni tanult, a békéstarhosi zeneiskolában járt, itt is érettségizett. Előbb jogi, majd bölcsészkaron tanult, de 1956 után egyiket sem fejezte be.

A Magyar Rádió pályázatára egy barátja küldte be versét, amivel elnyerte az első helyezést.

Költőnek készült, csak felnőtteknek írt eleinte. Írásaiból, irodalmi segédmunkából élt, de dolgozott különböző helyeken is: a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjánál, a Munkaügyi Minisztériumnál és a Magyar Televíziónál is.

Gyermekeknek szánt munkák a ’60-as évek közepétől kezdtek kikerülni keze alól. Kormos István biztatta erre, mondván, ha már a nagy meseíró, Andersen születésnapján látott ő is napvilágot, ez biztos előjel ehhez. A Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadónál 1978 és 1985 között dolgozott, ezután szabad foglalkozású író lett.

1975-ben vette feleségül Porga Máriát.

Verseskötetei, gyermekregényei, mesekönyvei jelentek meg, könyveinek a száma a százhoz közelít. Ő teremtette meg Mirr-Murrt, Pom Pomt, Süsüt, Sebaj Tóbiást, a legkisebb Ugrifülest.

Könyvei alapján népszerű rajzfilmek, ifjúsági filmek készültek.

Több rangos díjat nyert el, többek között 1977-ben és 1987-ben a József Attila-díjat, 1984-ben az Andersen-díjat, 1999-ben a Kossuth-díjat, 2011-ben a Prima Primissima díjat, 2017-ben a Nemzet Művésze díjat.

Csukás István 83 éves korában, 2020. február 24-én hunyt el.

