Elhunyt Szersén Gyula színművész

Nyolcvan éves korában szerdán elhunyt Szersén Gyula Jászai Mari- és Tolnay Klári-díjas színművész – tudatta a hírt a művész lánya Facebook-oldalán.

Szersén Gyula 1940. november 22-én született Budapesten. 1965-ben kapott oklevelet a Színiakadémián, de már 1958-tól szerepelt az Állami Déryné Színház és a Vígszínház színpadán. A Nemzeti Színház tagja volt 1965-től, majd 10 évig szerepelt a Gyulai Várszínházban. Tagja volt a Piccolo Színház társulatának, valamint vendégszerepelt a Budaörsi Játékszínben is.

Színpadi szerepeinek a száma jócskán meghaladja a százat, játszott a Danton halála (Hermann), Az ifjúság édes madara (Stuff), a Coriolanus (Calvus), a Czillei és a Hunyadiak (Hunyadi László), a Tartuffe (Damis), a Tévedések vígjátéka (Ephesusi Antipholus), A félkegyelmű (Rogozsin), az Athéni Timon (Lucius szolgája), az Ivanov (Lvov Jevgenyij Konsztantyinovics), a Rómeó és Júlia (Páris; Montague), a Rosencrantz és Guildenstern halott (Horatio), a Kényeskedők (La Grange), az Amphithryon(Jupiter), a Rokonok (Dr. Kopjáss István), a Lear király (Edgar), A királyasszony lovagja (Don Antonio Ubilla; Don Salluste de Bazan), a Tamás bátya kunyhója (Tamás bátya), a II. Richárd (Bagot), a IV. Henrik (Poins), A vihar (Adrian) című előadásokban.

Számtalan televíziós és rádiós produkcióban is főszerepek sorát alakította, valamint olyan filmekben láthatta a közönség, mint a Jancsó Miklós rendezte Szegénylegények vagy a Gaál István által jegyzett Sodrásban. A szinkronstúdiókban pedig olyan külhoni sztároknak kölcsönözte hangját, mint Charles Bronson, Paul Newman, Terence Hill vagy éppen az Enterprise űrhajó Kirk kapitányát alakító William Shatner. Utóbbi munkái kapcsán 2018-ban átvehette a szinkronszakma által adományozott Életműdíjat. 1986-ban Jászai Mari-díjat kapott, 2020-ban átvehette a Tolnay Klári-díjat.

A Magyarszinkron.hu Facebook-oldalon is megemlékeznek a művészről, mint írják, Szersén Gyulával mindig, mindenki szívesen dolgozott. Bármilyen szerepet kapott a legnagyobb szakmai alázattal állt hozzá, teljesen mindegy volt, hogy kicsi, vagy nagy feladat várt rá – idézik fel az oldalon.

Mint írják, többszáz film és sorozat őrzi a hangját, rengeteg színészt szólaltatott meg, és a legváltozatosabb szerepekben is megmutatta tudását. William Shatnert lényegében a kezdetektől végig “kísérte”, ahogy Charles Bronson rezzenéstelen tekintetéhez is Szersén Gyula orgánuma illett a legjobban. A kilencvenes évek elején a Polip sorozat és főhőse, Cattani felügyelő, Michele Placido alakításában, majd Harvey Keitel is Szersén Gyula közreműködésével lett itthon népszerű.

