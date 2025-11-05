Erkel nyomában

A 215 éve született Erkel Ferenc munkásságát, valamint az évforduló kapcsán 2013 óta ünnepelt magyar opera napját éltető zenei művekkel és filmpremierrel várja nézőit, hallgatóit november 7-én a közmédia több csatornája.

Erkel Ferenc és a magyar szabadság lesz az M5-ön november 7-én 15:10-kor kezdődő M5 História témája, továbbá az új, A mi Erkelünk című dokumentumfilm premierével élteti a nemzeti opera megteremtőjének munkásságát a közmédia kulturális csatornája. Váradi János rendező nagyszabású dokumentumfilmben tárja a néző elé a Himnusz zeneszerzőjének teljes életútját, a gyulai gyermekévektől kezdve a zeneszerzői pályája csúcsán át egészen idős koráig. Az eddig ismeretlen történetekkel, anekdotákkal gazdagított alkotás 21 órától látható.

Magyarország egyik legnagyobb zeneszerzőjének születésnapján, november 7-én a magyar opera napját is ünnepeljük, a Duna World e tematika mentén is kínál tartalmakat. Az Álmok álmodói sorozat 10:30-kor kezdődő epizódjában Simándy József Kossuth-díjas operaénekest, Erkel Ferenc Bánk bán című operájának egyik legismertebb címszereplőjét ismerhetik meg, majd az Erkel által megteremtett nemzeti opera kapcsán foglalkozik a műfajjal a 14:35-től látható A magyar zene története című műsor. Selmeczi György, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Erkel-díjas zeneszerző, zongoraművész, karmester, operarendező lesz 15:10-től a Kontúr vendége, a portréműsort követő Nagy pillanatokban pedig Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekest, érdemes és kiváló művészt, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját ismerhetik meg. Egy 1952-es fekete-fehér életrajzi filmmel is várja nézőit a Duna World, 19 órától tűzi műsorra Keleti Márton rendező 1952-ben, Karlovy Vary-ban a legjobb zenés film díját elnyerő Erkel című alkotását.

A Duna 6 órától a Mindennapi című filmetűd, valamint 10:05-től az Álmok álmodói című sorozatok Erkel Ferencről szóló epizódjaival idézi fel a 215 éve született zeneszerző, karmester, zongoraművész és sakkmester életművét. A Mindennapi aktuális részét a Duna Worldön 7:50-től, míg az Álmok álmodóit 18:50-kor az M5-ön is megnézhetik.

A Bartók Rádió tematikus nappal ünnepli a magyar opera napját: november 7-én a Muzsikáló műsorfolyamban reggeltől délutánig zenei részletek és idézetek hangoznak el nagy operaénekeseinktől. A 22 órakor kezdőd Ars nova 20-21. századi magyar zeneszerzők operarészleteiből válogat. A műsorban Petrovics Emil, Balassa Sándor és Ránki György ismert operáinak részletei mellett Bozay Attila Csongor és Tünde című művének fináléja, valamint Vántus István Aranykoporsó című operájának részlete is felcsendül.

A magyar opera napján a Dankó Rádió kiemelten játszik dalokat olyan operaénekesektől, akik maradandót alkottak más műfajokban is, legyen az magyarnóta, operett, örökzöld vagy musical. Mások mellett hallhatják Rost Andreát és Miklósa Erikát, akik operaénekesként bátran mutatkoznak meg más műfajokban, de Melis Györgyöt is, a Magyar Állami Operaház legendás baritonját, aki számos magyar nóta és népszerű dal előadójaként is ismert volt. A dalok közt felcsendül Kalmár Magda hangja is, hisz a Kossuth-díjas szoprán otthonosan mozog az operett és a dal műfajában is, hasonlóan Pitti Katalinhoz: a Liszt Ferenc-díjas operaénekest a magyarnóták tolmácsolása kapcsán is szívébe zárta a hallgatóság.

Fotó: MTVA/Álmok álmodói

MTVA