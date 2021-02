Farsangi kézműves délutánt tartottak a Nagyberegi Tájházban

Hosszú kihagyás után farsangi kézműves délutánnal indult újra a Nagyberegi Tájház programsorozata.

A farsang ünnepe vízkereszt napja és hamvazószerda közé esik. Nemcsak számtalan különös népszokás, de rengeteg érdekes rigmus is született a nép ajkán eme jeles alkalomból. A magyarság farsangi rítusai és hiedelmei főként a három utolsó farsangi napra – farsangvasárnapra, farsanghétfőre és húshagyókeddre („a farsang farka”) – vonatkoznak, amely télbúcsúztató is.

A farsangi időszak eseményeit és egykori szokásait alapul véve a tájházban tematikus délutánt tartottak február 10-én. Kiselőadás és kézműves foglalkozás keretében tanulhattak az iskolások az egykori szokásokról, nevesebb eseményekről. A Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola 5. osztályos tanulóit fogadhatták a szervezők. A gyerekek elsőként azokkal a farsangi szokásokkal ismerkedtek, melyek vidékünkhöz is kapcsolódnak, de olyanokról is szó esett, melyek ugyan nem Kárpátaljához, de a magyar kultúrához feltétlen köthetők. Szó esett a szűzgulyahajtásról, a kiszebábégetésről és a busójárásról is.

A kézműves foglalkozásra a fenti jeles események adták az ihletet. Az iskolások busómaszkokat készíthetek a tájház foglalkoztató termében. A kamrában kiszebabákat, pálcikababákat kötöztek és belekóstoltak a szövésbe, mely a téli elfoglaltságok egyike volt. A konyhában tepertős pogácsa készült. A kemencében sült finomságot mindenki megkóstolhatta a foglalkozás végén. Az ügyesebb gyerekek a tájház benti játékaival tölthették a szabad idejüket. Unatkozásra nem volt lehetőség.

Beregszászi iskolások a tájházban (Fotó: Kárpátalja.ma)

A szervezők örömüket fejezték ki, hogy a korábbi karanténidőszakot maguk mögött hagyva újra fogadhatják a csoportokat a tájházban. A múzeumpedagógiai alkalmak csak úgy lesznek teljesek, ha a gyerekek fizikai jelenlétükkel autentikus környezetben tanulhatják meg a különféle technikákat és alkothatnak kedvükre. A farsangi foglalkozás folytatódik még. A következő alkalommal kiszebábégetést tartanak a tájházban.

A programot a Pro Cultura Subcarpathica szervezte a Csoóri Sándor Alap támogatásával és a Hagyományok Háza Kárpátalja szakmai partnerségével.

Gál Adél

Kárpátalja.ma