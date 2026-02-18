A magyar szépprózát ünnepeljük február 18-án

Ezen a napon ünnepeljük a magyar széppróza napját. Kárpát-medence-szerte Jókai Mór születésének napján, február 18-án méltatják az ünnepet.

A magyar széppróza napját a Magyar Írószövetség kezdeményezésére 2018-ban vezették be. Ehhez kapcsolódóan több kulturális eseményt szerveznek magyarlakta vidékeken.

„Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünnepének a megrendezésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárul történelmi önismeretünkhöz és identitásunk megőrzéséhez. Emellett Jókai Mór volt az első, modern értelemben vett hivatásos prózaírónk, aki írói és szerkesztői munkásságából élt, közéleti szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel fogadták, nagyra értékelték”

– olvasható a magyarszepprozanapja.hu oldalon.

Ugyancsak a Magyar Írószövetség kezdeményezésére 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján tartják a magyar költészet napját.

Kárpátalja.ma