Nagybereg közönségéhez is eljutott a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar film augusztus 16-án. A Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Vándormozi–Taylor Projekt programja a KMKSZ Nagyberegi Alapszervezetének szervezésében valósult meg.

Szombat este igazi mozihangulat volt a Nagyberegi Dobrai Péter Líceumban. Pattogatott kukorica és üdítő az előtérben, a díszteremben nagy készülődés a filmvetítésre. A moziestre nemcsak Nagyberegről, hanem a környező magyar falvakból is jöttek fiatalok és idősek egyaránt.

A Hogyan tudnék élni nélküled? a fiataloknak izgalmas ismerkedés a múlt század slágereivel, és jóérzésekkel teli nosztalgia az idősebbek számára. A 105 perces magyar zenés romantikus filmvígjáték 2024 végén debütált. Története a jelenből indul, majd egy 1990-es években játszódó balatoni szerelmi történetet dolgoz fel. A filmben felcsendülnek Demjén Ferenc híres dalai, mint például a Sajtból van a Hold, a Szabadság vándorai, a Szerelemvonat, a Jégszív és a film címét adó Hogyan tudnék élni nélküled?. Főszerepekben láthatjuk többek között Törőcsik Franciskát, Ember Márkot, Márkus Lucát, Marics Petit, Brasch Bencét és Seress Zoltánt.

A Vándormozi projekt keretében több kárpátaljai településre jut el a filmalkotás, amely igazi közösségi élményt ad. Fiatalok és régebb óta ifjak együtt kapcsolódhatnak ki az ingyenes programon.

Nagybereg előtt Mezőváriba vetítették, a tervek szerint augusztus 22-én Borzsovára, 23-án Gutra, 24-én Benébe, 30-án pedig Gátra viszik el a Hogyan tudnék élni nélküled?-et.

Sz. Kárpáthy Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma